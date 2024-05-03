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五四105週年前夕 習近平籲青年聽黨話跟黨走

2024/5/3 21:02
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（中央社台北3日電）五四運動屆滿105週年前夕，中共領導人習近平今天呼籲廣大中國青年要繼承和發揚五四精神，堅定不移「聽黨話、跟黨走」，爭做有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮鬥的時代好青年。

1919年5月4日，北京青年學生抗議列強於巴黎和會肆意踐踏中國主權，舉行聲勢浩大的遊行示威，最後發展為以青年學生主導的多形式愛國運動。1949年，中共當局宣布5月4日為中國青年節。

新華社報導，五四青年節到來之際，習近平指出，新時代新旅程上，各族青年聽從黨和人民的召喚，在科技創新、鄉村振興、綠色發展、社會服務、衛國戍邊等各領域各方面勇當排頭兵和生力軍，展現出自信自強、剛健有為的精神風貌。

習近平說，黨中央對廣大青年充分信任、寄予厚望，今年是新中國成立75週年和五四運動105週年，盼廣大青年繼承發揚五四精神，堅定不移聽黨話、跟黨走，爭做有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮鬥的新時代好青年。

他要求，各級黨組織要堅持黨管青年工作原則，加強對青年工作的領導，關心青年成長，支持廣大青年建功立業。

習近平還指示，共青團要肩負起新時代新徵黨賦予的使命任務，傳承弘揚優良傳統，團結凝聚廣大青年為黨和人民事業不懈奮鬥。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1130503

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