研調：96%企業擔心雲端威脅 擬提高資安預算

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（中央社記者吳家豪台北3日電）網路資安廠商Fortinet今天發布調查報告指出，高達96%的企業對雲端資安威脅感到擔憂，也預期將提高雲端安全預算，以部署更適合混合雲端環境的防禦策略。

Fortinet台灣區總經理吳章銘透過新聞稿表示，企業組織近年正持續開發並部署更多雲端應用，混合雲或多雲的採用，讓雲端安全的挑戰日益增加。

吳章銘指出，根據觀察，台灣企業的雲端管理需求與全球趨勢同步、日趨複雜，除了資安團隊難以管理公有雲和私有雲同時存在的工作環境外，還衍生額外的成本支出。

Fortinet與研究機構Cybersecurity Insiders共同發布「2024年雲端資安報告」，針對927名國際專家進行調查，剖析企業組織在保護雲端環境上的挑戰及優先應對策略。

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報告提到，2024年有78%的企業組織導入混合和多雲策略，其中43%的組織採用雲端和地端基礎架構混合的模式，35%採多雲策略。

報告指出，96%的企業組織都對於可能面臨的雲端安全感到中度或極度擔憂；61%的受訪者表示，將在未來12個月內將增加其組織的雲端安全預算，平均計劃調漲預算37%，以因應現今在雲端為主的環境中，保護企業機敏資料及符合監管標準。（編輯：張良知）1130503