金融業響應低碳轉型 推綠色貸款促企業落實永續

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（中央社記者潘姿羽、蘇思云台北23日電）全球吹起淨零永續風潮，金融業積極響應，國內業者如玉山銀行、國泰世華商業銀行等，陸續透過綠色貸款等方式，發揮影響力，促使企業加速落實低碳轉型。

玉山銀行今天發布新聞稿指出，玉山銀行統籌和運國際融資租賃（和運國際）人民幣5.1億元綠色貸款暨永續連結聯貸案，已於2月22日完成簽約。這次綠色貸款暨永續連結聯貸案由玉山銀行（中國）統籌，三菱日聯（中國）及開泰銀行（中國）共同主辦，攜手首都銀行（中國）、東亞銀行（中國）、上海商業儲蓄銀行共組聯貸案。

和運國際成立於2007年，是台灣上市公司和潤企業與汽車租賃公司和運租車共同成立的專業租賃公司；總部設於上海，目前在中國境內布局30個營業據點，包括華東、華南、華北及中西部地區，業務範圍包括汽車、機械設備、醫療設備、商業保理等領域，除已布局的電動車租賃業務，2022年更跨入太陽能發電設備租賃，攜手顧客推進低碳轉型。

玉山銀行說明，此案是中國境內台資租賃業首件結合綠色貸款與永續連結貸款的聯貸案，資金需用於符合當地規範的綠色資產項目，同時制定綠色項目租賃業務規模增長率為關鍵績效目標，由玉山銀行及三菱日聯擔任永續發展顧問行，每年委由中誠信綠金科技（北京）出具第三方認證報告，檢核公司永續績效指標達成情形提供優惠利率，以鼓勵公司落實永續作為。

玉山銀行指出，此案可引導資金運用於環境永續，並支持和運國際推動低碳能源和綠色交通業務的長期發展。

國泰世華新加坡分行則於去年第4季首度攜手新加坡永續能源企業Apeiron Bioenergy（Apeiron），簽署綠色貿易貸款，額度將全數用在協助Apeiron製作再生航空燃料，以行動支持永續航空燃料發展。

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新加坡為東南亞轉運樞紐及亞洲金融中心之一，近年推動「新加坡永續航空樞紐藍圖」以及航空業潔淨能源，相較於傳統航機燃料，永續航空燃料可望協助航空運輸業減少約80%碳排量，以提高能源管理效率目標。

響應聯合國永續發展目標，截至2023年底，國泰世華銀海內外永續授信餘額已達到新台幣611億元，盼透過多樣化金融服務，攜手客戶推動低碳轉型。（編輯：楊凱翔）1130223