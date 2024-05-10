裕隆拚淨零 估2025廠區綠電發電達用電量1.7倍

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）裕隆積極邁向淨零碳排並擴大綠電應用，預計2030年減少50%碳排，並達到全廠運具100%電氣化，2050年達成淨零排放，規劃2025年廠區綠電發電較廠區用電量占比達到170%，並與台電或民間合格電業洽談綠充儲解決方案。

裕隆將在28日舉行股東會，展望未來淨零碳排目標，裕隆在9日公布的2023年年報中指出，未來將以年減4.2%排碳量為目標，預計2030年較2021年減少50%碳排，並達到全廠運具100%電氣化，2050年達到淨零排放。

展望今年，裕隆規劃持續推動節能、創能、儲能等相關業務及新事業。其中在發展綠色儲能事業，裕隆布局儲能櫃製造技術及建構儲能系統，並取得自主儲能系統自願性產品驗證。

裕隆在2023年達成生產940 MW儲能櫃實績，預估今年目標產量將增加至1220 MW，成長幅度近3成。

在綠電布局，裕隆規劃2025年完成20.2MW布建，目標廠區綠電發電較廠區用電量占比達到170%，並與台電或民間合格電業洽談綠充儲解決方案。

裕隆日前在法人說明會中指出，累計至2023年，裕隆完成15.4 MW太陽能裝置布建，達成太陽能發電量大於全廠區用電量目標，今年預計累計建置完成17 MW，預估年發電量1986萬度，廠區綠電發電量與廠區用電量比可到140%。（編輯：楊蘭軒）1130510