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美國小學辦國際日 珍奶推銷台灣攤位擠爆

2024/5/20 19:57（5/20 20:36 更新）
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台灣媽媽柳超端（前右）、吳美萱（前左）在美國維吉尼亞州獵人伍茲小學校園擺設台灣攤位，自製珍奶吸引大排長龍。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年5月20日
台灣媽媽柳超端（前右）、吳美萱（前左）在美國維吉尼亞州獵人伍茲小學校園擺設台灣攤位，自製珍奶吸引大排長龍。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年5月20日
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（中央社記者石秀娟、鍾佑貞華盛頓20日專電）兩位台灣媽媽近日在美國一所小學擺攤推銷台灣，自製珍珠奶茶整盤一端出馬上秒殺，風靡大人、小孩，她們利用珍奶在美國掀起的熱潮，同時介紹台灣的文化與特色。

美國維吉尼亞州獵人伍茲小學（Hunters Woods Elementary School）以學生背景多元著稱。學校之前舉辦國際文化之夜，慶祝不同族裔學生的傳統，旅居美國的媽媽柳超端、吳美萱擺設台灣攤位，自煮兩桶手作珍奶，一下就見底。

「珍珠奶茶在美國非常流行，填充玩具、抱枕都是珍珠奶茶的形狀。小學2、3年級的小女生就非常喜歡珍奶，他們在學校會聊，喜歡喝哪一家的。有時候會約好放學後去喝珍奶」，柳超端說起珍奶正征服美國人的現象。

近幾年來，珍奶打進許多海外市場。最近國際知名連鎖咖啡店也推出珍珠系列新飲品，珍奶幾乎成為全球性飲料。不過，很多人仍不知道珍奶是台灣的國民飲料。柳超端抓住這股風潮，以珍奶成功吸引台灣攤位的人氣，也趁機宣傳台灣。

柳超端、吳美萱並收集許多文宣品及大型看板，介紹台灣的基本資訊、美食、風景、文化、及有趣的事實，例如台灣是全球7-11密度最高的地方之一、珍奶在1980年代起源於台灣，以及台灣的科技實力，台積電在全球的地位等等。

台灣攤位上也擺出鳳梨酥、燈籠、摺紙、原住民頭飾和布袋戲偶等台灣特色物品。吳美萱說，籌辦類似的文化活動時，來自台灣的媽媽都會彼此支援，這次也向其他學校媽媽借了她自己做的彈珠台和看板，駐美代表處也提供許多文宣品。

柳超端說，以珍珠奶茶作號召的效果很不錯，大人、小孩都來排隊，他們等待珍奶的同時，也可以看看海報、傳單，會發現許多與台灣就業、學習語言相關的資訊。希望藉此引起美國民眾對台灣的興趣，選擇到台灣旅遊、就業或唸書。

美國許多小學會舉辦國際文化之夜，由家長和學生設立攤位，展示各自的民族服飾、工藝、美食等，增進各族裔社群理解與交流，提供欣賞彼此文化多樣性、豐富性的機會。小學生表演傳統舞蹈、音樂、詩歌朗誦或各項才藝更是一大亮點。

籌辦活動的印度裔媽媽基那利（Kinnari）說，獵人伍茲小學有許多國際學生，國際文化之夜讓大家了解每個文化的獨特性，學習尊重其他文化的態度。參與這次表演的學生來自美國、印度、波蘭、摩洛哥、愛爾蘭、台灣等。

兩名台灣的小學生表演扯鈴，複雜的拋接動作展現超高的控制力，引起陣陣驚嘆。

獵人伍茲小學的音樂老師科瓦克（Leah Kovack）說，該校是多元文化匯集地，學生在家裡使用的語言至少有20種。「由於有如此多種不同的文化，表演時間就有一個半小時之久，包括精彩的歌唱和舞蹈等。」

科瓦克說，獵人伍茲小學最獨特、令人讚嘆的是對各種文化、對每個人的包容。很多學生在家說不同語言，有自己的文化，在學校時可能會對使用自己的語言感到害羞，「我希望今晚能讓所有孩子看到，這裡擁有如此多元的文化，他們任何時候都可以自信分享自己的文化，而不僅在國際文化之夜而已」。（編輯：郭中翰）1130520

珍奶在美國掀起熱潮，美國獵人伍茲小學校園17日舉辦國際文化之夜，小學生品嚐台灣媽媽手作珍奶。 中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年5月20日
珍奶在美國掀起熱潮，美國獵人伍茲小學校園17日舉辦國際文化之夜，小學生品嚐台灣媽媽手作珍奶。 中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年5月20日
美國維吉尼亞州獵人伍茲小學舉辦國際文化之夜，來自台灣的小學生表演扯鈴。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年5月20日
美國維吉尼亞州獵人伍茲小學舉辦國際文化之夜，來自台灣的小學生表演扯鈴。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年5月20日
美國維吉尼亞州獵人伍茲小學舉辦國際文化之夜，來自台灣的小學生表演扯鈴，台下觀眾屏氣觀看，驚呼連連。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年5月20日
美國維吉尼亞州獵人伍茲小學舉辦國際文化之夜，來自台灣的小學生表演扯鈴，台下觀眾屏氣觀看，驚呼連連。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年5月20日
印度裔媽媽基那利籌辦美國維吉尼亞州獵人伍茲小學校園國際文化之夜，促進不同文化相互理解。中央社記者石秀娟鍾佑貞攝 113年5月20日
印度裔媽媽基那利籌辦美國維吉尼亞州獵人伍茲小學校園國際文化之夜，促進不同文化相互理解。中央社記者石秀娟鍾佑貞攝 113年5月20日
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