首爾酷兒文化節申辦受阻 性少數族群處境惡化

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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）韓國最大的LGBT活動「首爾酷兒文化節」邁入第25屆，但今年在申請活動場地等行政程序上卻連連受阻，甚至得為反LGBT勢力的攻擊行為買單，主辦方對韓國社會在維護性少數者權益上開倒車的現象表示憂心。

「我們將今年口號定為YES, QUEER!時，並沒想到這會變成如此迫切的訴求」，首爾酷兒文化節組織委員會委員長梁瑄友今天在對外媒的記者會上表示，今年為活動申請場地的過程中，已經受到首爾市政府的4次拒絕，「但酷兒族群並不是被拒絕就會消失，組織委員會也不會因此放棄舉辦活動」。

2000年起一年一度的首爾酷兒文化節，自2015年起除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間外，每年都在首爾市政府前的首爾廣場舉行活動，但去年首次遭首爾市府拒絕使用申請，當時市府將活動當日的場地使用權給了另一個反對LGBT（同性戀、雙性戀及跨性別者）的基督教青年音樂會。

今年首爾市府拒絕的理由則是預計連續舉辦7個月的「露天圖書館」活動。梁瑄友表示，申請遭拒的原因有很多可能，「但今年不只是遊行活動，演講、討論會等活動場地申請都遭拒」，「不知道是不是巧合，拒絕的剛好都是首爾市府轄下的機關」，質疑LGBT團體在行政程序上遭到公家機關差別對待。

過去24年來，共有15萬人參與首爾酷兒文化節，曾有3萬5000人同時為性少數者權益走上街頭，參與首爾酷兒遊行；但這樣的發聲行動不僅招來反對勢力的惡意攻擊，這些言語、肢體攻擊行為也成為場地主管單位拒絕LGBT團體活動的理由。

梁瑄友舉例，原本預定4月19日在首爾市公益活動支援中心多目的廳舉行的紀念演講活動，在活動的15天前突然收到取消許可通知，梁瑄友解釋，原本申請的活動名稱是「文化節：實現民主的市民之力」，之後修改為「酷兒文化節：實現民主的文化之力」，其他內容都與先前一致，卻被以「活動內容與申請表不符」打回票。

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首爾酷兒文化節期間預計舉行的演講活動，也因「可能引發社會糾紛，影響設施正常營運」為由被拒。梁瑄友說，組織委員會已向國家人權委員會提出陳情，強調「該被拒絕的不是酷兒族群，而是首爾市對性少數者的歧視行為」。

今年首爾酷兒文化節在5月17日至6月18日舉行，結合線上及實體演講、討論會、電影放映等活動，首爾酷兒遊行則規劃在6月1日於鄰近市政府的地鐵乙支路入口至鐘閣站之間舉行，屆時預期可能與去年一樣，受到LGBT抗議者包圍、攻擊，梁瑄友表示主辦方正與警方協調，擬定確保活動現場安全的應對方案。（編輯：郭中翰）1130520