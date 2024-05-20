十年釀一樽 台灣酒廠囊括世界最佳水果酒金銀銅大獎

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（中央社記者程愛芬溫哥華20日專電）繼台灣威士忌酒勇奪國際大獎後，源於加拿大、立足台灣的酒類品牌以3種不同水果榮獲2024年世界最佳飲品大賽（WDA）的年度最佳水果酒金銀銅3大獎。酒廠創辦人呂孟寰靠著17年的釀酒經驗，萬事俱足下，一出手就是100分。

世界飲品大賽（WORLD DRINKS AWARDS）是極具公信力的世界酒品大賽，旗下的獎項分為威士忌、啤酒、利口酒、白蘭地等多種大獎。

台灣一些酒廠和調酒師曾獲得世界威士忌大賽（WWA）殊榮，今年Alex & Harry Distilling（A&H蒸餾酒公司）則在水果酒競賽中最受矚目，首度參賽即在15國、數百種產品中，靠著荔枝、百香果和哈密瓜包辦金銀銅3大獎，為台灣酒類產業寫下新里程碑。

評審對於金獎荔枝水果酒的評價是：「淡淡荔枝香氣有著濃鬱的口感，甜味達到完美平衡。」銀獎百香果水酒酒則被評價「有濃鬱、正宗的香氣和獨特的百香果味道。」銅獎哈密瓜水果酒則是「圓潤的甜瓜香氣搭配厚重的奶油質地，口感豐富而層次分明。」

2020年在加拿大成立的A&H，在台灣釀酒製酒。新公司為何能異軍突起？出生成長於台灣的創辦人呂孟寰是最大功臣，他有17年釀酒經驗，一向做事講究完美的他對中央社說：「我過去不太參加比賽，因為我總想做到超過100分才出手。」

呂孟寰喜歡做研究，重視每一個細節，每天工作至少10小時。為了做出心目中最好的酒，他不僅鑽研釀酒技術、設計酒瓶造型，連製酒設備都親自設計打模，因此還去上3D設計課。

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A&H除了推出水果酒外，還有茶酒、咖啡酒和蜂蜜酒系列等30款酒品已經上市。呂孟寰說，他堅持採用台灣在地的特產作為原料，無論是水果、咖啡、茶和蜂蜜，都是來自台灣的好風味，選擇優質的農民或企業合作。

呂孟寰強調：「台灣的『食力』驚人，有一些商家是老店巧手藝，一些則是獨樹一格的創新，我希望透過我的釀酒實力，融入更多台灣好食材，讓世人都能品一品豐富多元的台灣味道。」（編輯：韋樞）1130520