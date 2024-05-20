蕭美琴談520就職服裝 揭2台灣設計師選布配色巧思

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（中央社記者溫貴香台北20日電）副總統蕭美琴晚間在臉書發文表示，520是重要日子，特別商請2位台灣設計師潘怡良及簡君嫄，幫忙規劃服裝，這幾套不但典雅且耐穿，以後其他重要外交活動，還會重複看到她穿出來呈現在國際友人面前。

第16任總統賴清德、副總統蕭美琴今天宣誓就職。蕭副總統晚間在臉書發文表示，平常沒有在服裝上做過多思考，但520是重要日子，是台灣人民託付責任的時刻。這前後3天，她特別商請台灣資深設計師潘怡良及新銳設計師簡君嫄，分別幫忙規劃服裝。

蕭副總統說，所規劃的這幾套服裝，不但典雅且耐穿，以後其他重要外交活動，還是會重複看到她穿出來呈現在國際友人面前。

她指出，昨天晚上出席外交迎賓酒會的服裝，由簡君嫄設計，布料以人造皮革搭配蜂巢設計拼接，融合傳統與現代設計元素；蜂巢布料象徵團結、合作與集體努力的力量，人造皮革符合持續發展和倫理時尚的倡議，展現對環保意識的承諾。

蕭副總統說，今天就職典禮是穿潘怡良所設計服裝。這一套服裝設計，精選本土企業儒鴻生產的布料，強調材料的永續性和功能性，具有透氣性，確保穿著舒適；設計上採簡約優雅風格，並融合現代感和實用性，旨在展現出一種簡潔的美學理念。

她表示，白色上衣搭配黑色褲子的設計，是以簡潔的線條和剪裁來凸顯時尚感，生產過程也充分考慮到對環境的影響，減少資源浪費；此設計理念不僅體現對環境的尊重，亦呼應當代消費者對於永續時尚的態度。

蕭副總統表示，明天要接待很多世界各國外賓，她將穿上簡君嫄設計的西裝，以及結合NASA衛星照片而重新設計台灣地圖所製成的絲巾；圖騰除展現台灣的現代風貌與地理位置，也希望彰顯台灣在國際舞台上的地位與責任，將其作為西裝外套點綴的領巾，更有為台灣承擔重任的含義。

她透露，這套服裝除具有特別含義外，更重要的是，服裝很筆挺、很透氣，還具有抗皺、易維護的優點，很適合她的穿著風格。（編輯：黃國倫）1130520

副總統蕭美琴（圖）19日於正式就職前出席台北賓館外交晚宴，選擇穿著由台灣服裝設計師簡君嫄操刀的裙裝，整體以改良旗袍的概念融合現代元素，並以蜂巢設計拼接，為服飾注入創新與創意。（C JEAN提供）中央社記者王寶兒傳真 113年5月20日