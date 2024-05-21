賴總統就職 印度媒體人預見友誼蓬勃發展

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（中央社記者林行健新德里21日專電）總統賴清德與副總統蕭美琴昨天就職，一名在台工作的印度記者在印度媒體發表文章，分享兩人對印度的熱愛，並預見印度與台灣的友誼將會繼續蓬勃發展。

目前在台灣英語影音新聞平台TaiwanPlus服務的印度籍記者蘇旺（Suvam Pal）昨天在印度金融快報（Financial Express）發表文章表示，蕭美琴在美國上大學時愛唱印度歌曲，賴清德去年在玉山論壇中發表演說時，唯一提到的外國就是印度，曾私下表達對寶萊塢電影的喜愛。

蘇旺寫道，印度總理莫迪（Narendra Modi）及財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）在2014年以前都曾訪問台灣。

文章說，自從印度與中國的士兵於2020年6月在邊界發生流血衝突後，印度政府在不跨越「一中政策」紅線的情況下，加速與台灣在諸多層面上的合作與交流。

文章說，雖然印度與台灣沒有邦交，但雙方在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間漸行漸近，此後的接觸更是以倍數增長。

蘇旺補充，前總統蔡英文曾於2012年訪問印度，她在總統任內促成了台灣印度之間的兩項具有里程碑意義的合作夥伴關係，也就是勞務合作備忘錄（MOU），以及印度塔塔集團與台灣力積電的半導體生產合作。

他寫道：「賴總統和蕭副總統預料將追隨她的腳步，兩人也說過會承續蔡英文的新南向政策，進一步與印度接觸。」

蘇旺預見，在賴清德、蕭美琴及新任國家安全會議秘書長吳釗燮的掌舵下，台灣與印度的關係將毫無疑問地蓬勃發展。

此外，旅台印度學者胡莎娜（Sana Hashmi）昨天在社群平台X發文表示，台灣有幸能由前總統蔡英文執政8年，留下持久的政績。如今在總統賴清德的領導下，看似台灣將滿載信心和力量，繼續走在自己的道路上。

印度正舉行為期6週的國會下議院選舉，幾家印度媒體昨天引述外電，報導賴清德與蕭美琴就職的新聞。

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中央社記者上週在印度外交部例行記者會上詢問，印度對台灣新政府有何期望？印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）回應：「印度與台灣有許多進行中的交流，涵蓋文化、經濟、貿易、投資、科學等領域，我們會繼續推進這些交流。」

此前，中華民國總統副總統選舉結果在1月揭曉時，印度國會議員庫瑪（Sujeet Kumar）、達賴喇嘛與藏人行政中央司政邊巴次仁（Penpa Tsering）都已表示祝賀。（編輯：郭中翰）1130521