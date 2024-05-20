搶修仁武自來水管 高雄19萬戶5/25起停水36小時

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）台電日前不慎挖破高雄市仁武區仁林路自來水管線，台水公司將辦理替代管線支援搶修，預計橋頭、梓官、彌陀、楠梓、岡山、仁武及左營等區25日中午12時起停水36小時，共19萬戶受影響。

經濟部台灣自來水公司第七區管理處今天發布新聞稿表示，仁武區仁林路2000mm自來水管因遭挖損，先辦理替代管線支援，以減少搶修期間影響北高雄供水，預計5月25日中午12時起停水至5月26日夜間24時止。

停水區域範圍包括橋頭區全區、梓官區全區、彌陀區全區、楠梓全區及大社區全區；岡山區和平、大遼里；仁武區高楠、仁福、烏林、後安、考潭、中華、文武等里；燕巢區鳳雄、角宿及橫山里。

左營區包括頂西、城南、明建、崇實、合群、廍南、廟北、尾北、自助、埤北、埤東、聖西、廟東、果惠、果貿、海勝、果峰、埤西、聖后、廍北、路東、聖南、光輝、祥和、莒光、永清、中南、中北、頂北、尾西、尾南、屏山、進學等里。

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鼓山區自強、雄峰、鼓峰、內惟、民族、正德、龍井、厚生、建國、前峰、忠正、光榮、平和、民強等哩，及大樹區義大世界。總共19萬戶受影響。

台灣自來水公司第七區管理處表示，此次除了停水、降壓區域，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高的地區，因水壓需一段時間才可恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。（編輯：謝雅竹）1130520