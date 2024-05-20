桃園危老重建6都最低 市府擬推防災型專案都更

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（中央社記者魯鋼駿桃園20日電）桃園市超過30年屋齡的房屋超過30萬戶，但有市議員質疑，危老重建申請卻是6都之末。桃園市都市發展局表示，正研擬推動防災型專案都更，協助辦理都計變更，並提高基準容積。

無黨籍桃園市議員李家興今天在議會定期會總質詢時指出，花蓮4月3日發生強震後，老舊建築結構受到關注，但根據統計，桃園的危老重建案量卻是6都最低，呼籲市府積極輔導協助，提出更好的獎勵條件。

桃園市都市發展局長江南志回應，有關危老重建申請數量較少的原因，市府分析認為，桃園近20至30年來較多建設及興建能量集中在整體開發區，而雙北的新開發區較少，因此開發者就會到舊市區尋找可開發標的，因此就會比較多危老都更案的推動。

江南志指出，危老重建需土地及建物所有權人100%同意，整合不易，桃市府正在研擬推動防災型專案都更，若超過一定面積、具潛在危險的房屋，只要經50%同意及申請，即專案協助辦理都計變更，並提高基準容積。此外，今年6月市府將成立都市更新專案辦公室。

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根據都發局提供新聞資料，桃園市30年以上建物數量，大樓約9萬戶、公寓約5萬5000戶、透天約15萬5000戶，依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，若位於都市計畫區內，且非歷史建物、經評估有危險或老舊的合法建築，即符合危老重建條件，截至目前桃園市受理危老重建案共184件。

都發局指出，花蓮4月3日強震後，桃市府會同專業技師判定有危險之虞建築物共有70件，其中，列紅單7件、黃單63件，桃園市已訂有「0403震後本市建築物災害修繕補助」計畫，紅單補助100%、上限新台幣150萬元，黃單補助85%、上限100萬元，非紅黃單社區最高補助20萬元。（編輯：林恕暉）1130520