舞者前進義大利駐村 台灣軟實力歐洲發光

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（中央社記者邱祖胤台北20日電）台灣軟實力歐洲發光，包括嚴婕瑄、謝宜君、羅珮慈等舞者及舞蹈顧問張欣怡，本月前進北義的維辰札（Vicenza）市駐村，22日將於市立劇院發表駐村成果。

根據文化部發布新聞稿，在台義雙邊文化部的支持下，駐義大利代表處文化組與「義大利新舞蹈平台」（New Italian Dance Platform, NID）共同合作，推辦台、義首度舞蹈專業人員的雙向駐村交流。

新聞稿指出，這次交流獲得義大利經濟貿易文化推廣辦事處支持，推動由義大利Parini Second舞團與台灣「曉劇場」合作並完成駐村。

參與維辰札市立劇院駐村計畫的台灣舞者都是首次到歐洲駐村，擔任主要編舞的嚴婕瑄表示，這次駐村讓大家有機會進行異地觀察、回看自我、持續對話，藉由駐村獲得難得的專注。

舞者謝宜君表示，能用舞蹈認識不同國家的人文地景文化樣貌，甚至體驗真實生活和節奏，擴大了眼界和增加不同的觀點，也滋養了靈感的泉源。

舞者羅珮慈表示，除跟夥伴日常相處、找尋創作方向，也踏入義大利不同的城市村莊，感受在地人享受生活的儀式感、與人之間的連結及熱情。

舞蹈顧問張欣怡則強調，參與駐村幫助了重新想像、拋下既有框架，畫出當下所見的舞蹈風景。

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駐義大利文化組長鄧美容表示，22日的駐村成果展演，是全新創作，相信一定能讓義大利民眾印象深刻，讓台義文化交流又邁進一步；期待藉此前導性的台義首度合作，與當地重要舞蹈機構開拓嶄新合作關係，未來循序引進台灣優秀表演藝術團體來義駐村、巡演或開啟跨國節目合製，朝長期合作推進。

本次台灣舞者駐村成果將於22日晚間在維辰札市立劇院里多托廳演出，向各界展現台義藝術交流的美妙時刻，看見台灣藝術家在異國汲取的靈感與能量。（編輯：張雅淨）1130520