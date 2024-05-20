本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

DRAM廠增加投片 集邦：HBM排擠仍可能供不應求

2024/5/20 18:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹20日電）市調機構集邦科技今天表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）供應商開始提高先進製程投片，產能預計於今年下半年提升，不過各廠產能規劃以高頻寬記憶體（HBM）為優先，預期在產能排擠下，DRAM產品仍可能供不應求。

集邦科技今天發布新聞稿，對DRAM市況提出最新看法。集邦科技指出，隨著記憶體合約價翻揚，DRAM供應商開始增加資金投入，提高先進製程投片，估計產能將於今年下半年提升。

集邦科技表示，HBM產品因獲利較佳，且需求持續增加，DRAM廠產能規劃以HBM產品為優先，但受限於良率僅50%至60%，晶圓面積大，估計至今年底占先進製程比重約35%，其餘先進製程產能則生產DDR5及LPDDR5產品。

HBM3E將是HBM市場主流規格產品，集邦科技指出，SK海力士（Hynix）仍是主要供應商，美光（Micron）也開始出貨AI晶片廠輝達（NVIDIA），三星（Samsung）預計第2季完成驗證，於今年中開始出貨。

集邦科技表示，DDR5及LPDDR5規格產品今年滲透率將逐步提升，預估至今年底DDR5滲透率將逾50%，成為市場主流。

集邦科技指出，包括三星、SK海力士及美光皆有擴產計畫，新廠預計2025年陸續完工，預期在產能排擠影響下，DRAM產品仍可能供不應求。（編輯：張均懋）1130520

#DRAM
#三星
#記憶體
#集邦
#集邦科技
#DRAM廠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.105
更多編輯台推薦新聞：