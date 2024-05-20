兩岸航班規劃 航空雙雄滾動式調整

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（中央社記者江明晏台北20日電）針對兩岸航班規劃，長榮航指出，今年航線擴張主要放在北美和東南亞，目前兩岸航線載客率約60%至70%，會看需求做滾動式調整；華航指出，將持續關注旅運需求，依市場動態安排航班。

市場關注兩岸航班策略，長榮航指出，目前兩岸航點包括北京、上海兩個機場，杭州、成都、廣州，加上立榮航空飛深圳、廈門、浦東，合計一週有50個航班，是否新增航點會看需求做滾動式調整，維持高乘載率和票價的航點做增班規劃。

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長榮航總經理孫嘉明今天在接受媒體訪問時指出，目前兩岸航線載客率約60%至70%，會看需求做滾動式調整，今年客運暢旺，貨運也優於預期，客運主要擴張的範圍將先放在長程線如北美和東南亞，東南亞航班的需求熱絡，尤其是泰國清邁、越南峴港，東南亞航線有機會續旺至年底。

針對兩岸航班規劃，華航指出，華航及華信總計飛航北京、上海、成都、廈門、廣州、深圳、福州、武漢，共計8航點提供每週62班服務，同時飛航每週70班往返台港，提供旅客彈性的行程選擇，華航將持續關注旅運需求，依市場動態安排航班。（編輯：黃國倫）1130520