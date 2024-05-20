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林姿妙請假議會17日才收到公文 議長批不尊重

2024/5/20 20:05
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（中央社記者王朝鈺宜蘭20日電）宜蘭縣長林姿妙今天出席總統賴清德就職典禮，由於正值施政總質詢，議會17日才收到林姿妙請假公文，議長張勝德指縣府非常不尊重議會。副縣長林茂盛說，會確實檢討避免再發生。

張勝德今天在施政總質詢最後表示，他一直強調議會不是縣府的第22個局處，各局處如果要請假，請提早3個工作天將公文送至議會，否則一概不准，縣府發給議會一紙公文就要請假，對議會非常不尊重。

張勝德說，以林姿妙3月間赴東京參加國際食品展為例，他不相信林姿妙是在前一天才決定要出席，機票一定是提早買好，林姿妙要為宜蘭經濟打拚，大家都可以認同，但向議會請假（時程）確實有瑕疵，相信縣府一定有檢討這個問題。

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張勝德說，未來無論哪個局處，如果因為重大緊急事件必須請假，議會一定會同意，但不要「臨時」發一紙公文給議會，還提到「請查照」，相信「請查照」的意思，公務體系一定會比他更清楚。

林茂盛表示，東京食品展是局處內部橫向聯繫出問題，這次應該是林姿妙在決定是否出席，決定的時間點可能有些考量，導致發出公文時間有點慢，縣府一定會依照議會規定配合處理，也會確實檢討，避免類似情形再度發生。（編輯：林恕暉）1130520

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