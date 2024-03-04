更多編輯台推薦新聞：
LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特
文化

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典
運動

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史
運動

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃機南跑道歲修延誤航班 交通部：工程比往年大且未注意交通量
首頁 / 地方

宜蘭縣議會臨時會開議 民進黨拉布條控議長鴨霸

2024/3/4 14:10（3/4 14:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
宜蘭縣議會4日召開臨時會，民進黨團不滿議長張勝德在上個會期，強行包裹表決通過預算案，舉白布條「鴨霸議長、失格無能」表達強烈抗議。（民進黨宜蘭縣議會黨團提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年3月4日
宜蘭縣議會4日召開臨時會，民進黨團不滿議長張勝德在上個會期，強行包裹表決通過預算案，舉白布條「鴨霸議長、失格無能」表達強烈抗議。（民進黨宜蘭縣議會黨團提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年3月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭4日電）宜蘭縣議會今天召開臨時會，民進黨團不滿議長張勝德在上個會期，強行包裹表決通過預算案，舉起白布條「鴨霸議長、失格無能」抗議。張勝德說，尊重議員表達意見權利。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌表示，去年12月29日議會會期最後一天，張勝德在黨團協商請民進黨團退一步，將原先提案數由56項下修至15項到20項，民進黨團遵照黨團協商決議提出17項預算刪減案，張勝德卻逕於大會中「主動」提出要包裹表決，粗暴通過總預算案。

陳文昌說，張勝德不顧政黨協商結論，身為議長卻完全無視議事中立，主動提出要表決，而且還是包裹表決，創宜蘭縣議會首例，林榮星、張建榮、陳文昌等歷任議長都不敢這麼鴨霸，根本是沒有誠信、失格的無能議長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳文昌指出，每位議員都代表數千票民意，張勝德這樣做法，讓議會失去監督職權，也讓議員無法向社會交代，請張勝德要檢討、反省、道歉。

張勝德回應，尊重議員表達意見權利。國民黨團書記長林義剛說，議會是合議制，年度預算經過漫長的審議與小組、聯席會議等，民進黨一昧杯葛，藉冗長發言阻擋，壓縮審議時間，議會也是相當無奈，在議長堅持下表決通過，若不通過113年度總預算案，縣府施政會受到巨大衝擊，損及縣民利益。（編輯：方沛清）1130304

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.206