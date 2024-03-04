宜蘭縣議會臨時會開議 民進黨拉布條控議長鴨霸

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（中央社記者王朝鈺宜蘭4日電）宜蘭縣議會今天召開臨時會，民進黨團不滿議長張勝德在上個會期，強行包裹表決通過預算案，舉起白布條「鴨霸議長、失格無能」抗議。張勝德說，尊重議員表達意見權利。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌表示，去年12月29日議會會期最後一天，張勝德在黨團協商請民進黨團退一步，將原先提案數由56項下修至15項到20項，民進黨團遵照黨團協商決議提出17項預算刪減案，張勝德卻逕於大會中「主動」提出要包裹表決，粗暴通過總預算案。

陳文昌說，張勝德不顧政黨協商結論，身為議長卻完全無視議事中立，主動提出要表決，而且還是包裹表決，創宜蘭縣議會首例，林榮星、張建榮、陳文昌等歷任議長都不敢這麼鴨霸，根本是沒有誠信、失格的無能議長。

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陳文昌指出，每位議員都代表數千票民意，張勝德這樣做法，讓議會失去監督職權，也讓議員無法向社會交代，請張勝德要檢討、反省、道歉。

張勝德回應，尊重議員表達意見權利。國民黨團書記長林義剛說，議會是合議制，年度預算經過漫長的審議與小組、聯席會議等，民進黨一昧杯葛，藉冗長發言阻擋，壓縮審議時間，議會也是相當無奈，在議長堅持下表決通過，若不通過113年度總預算案，縣府施政會受到巨大衝擊，損及縣民利益。（編輯：方沛清）1130304