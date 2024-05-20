台灣6組IP前進法國坎城 盼拓展跨域影視改編市場

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（中央社記者洪素津台北20日電）台灣6組IP登上法國坎城提案舞台，向國際展現台灣文化內容的跨域市場潛力。台灣自由、開放的環境，孕育出題材多元豐富的文化內容IP，希望在法國坎城連結全球市場資源。

台灣影劇更上一層樓，無論是出版、表演藝術或是遊戲IP，都是經過市場驗證、適合跨域改編的故事，文策院國際助攻，期待未來能有更多台灣的文化內容IP藉由跨域影視改編，走上世界舞台。

4本出版IP「人性的試煉」、「女二」、「鬼拍手」以及「遺跡訪詭錄」，於法國時間16日參與坎城電影市場展「Shoot the Book!」的「出版轉影視」提案會。「人性的試煉」從一位父親追蹤女兒命案線索的故事作為開端，以3部曲揭露人性的糾葛與恩怨。

「女二」描述主角受姊姊啟發，踏上演員之路，從新人開始一路摸索跌撞的過程，在身分轉變之中尋找自我；「鬼拍手」是作者實地考察台灣各處凶宅，以幽默筆法寫出踏入仲介業的主角偶然開始「凶宅仲介」故事；「遺跡訪詭錄」描述一群熱愛建築與歷史與維護遺跡的志工團體，逐步揭開台灣日治時期建築深藏的秘密。

另外2部跨域IP，音樂劇「勸世三姊妹」和遊戲「OPUS：龍脈常歌」，在法國時間18日參與市場展 「Spotlight Asia 亞洲合製交流」單元「Asian IP Showcase 亞洲IP提案會」，尋求影視改編機會。

在2023年表演藝術圈大熱門、一票難求的音樂劇「勸世三姊妹」，人物架構取材自俄國劇作家契訶夫名作「三姊妹」，在躍演劇團的巧思下，植入大量台灣在地元素，將喪葬禮俗幻化成在地小鎮生死嘉年華，今年持續於全台展開巡演。

遊戲「OPUS：龍脈常歌」是一款結合太空探索與冒險解謎的3D敘事遊戲，情節描述一個遙遠星系中，小行星之間彼此爭奪能源「龍脈」，男女主角人生也因此改變，遊戲猶如東方版的「沙丘」。

這6組台灣IP向來自全球參與坎城盛會的影視專業人士提案，涵蓋各類文化產業領域，展現台灣作品與題材的豐富、多元與開放，期待促成國際影視改編商機。（編輯：李亨山）1130520