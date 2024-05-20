南投新豐國小棒球隊奪全國冠軍 征戰日本缺經費

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投縣新豐國小棒球隊奪下國小棒球聯賽軟式組冠軍，是隊史聯賽首冠，7月將到日本參加國際賽，經費約需100萬元，仍不足40萬元；縣長許淑華說，縣府全力支持選手參加國際賽。

南投縣新豐國小參加國小棒球運動聯賽軟式組全國賽，冠軍戰以6比0擊敗強敵台北市東園國小，是新豐國小棒球隊史首座聯賽冠軍，球隊7月26日至8月初將代表台灣到日本東京參加WBF（I.B.A-BOYS）世界少年軟式棒球錦標賽，經費約需新台幣百萬元，扣除縣府等各項補助款仍有40萬元缺口，校方歡迎民眾聯繫學校支持。

南投縣長許淑華今天下午接見小球員頒發獎狀及營養金，許淑華說，這次勝利不僅是新豐國小的光榮，也是聯賽首座冠軍，她重視體育運動，致力提升對選手的支持和投入，不僅提高體育獎助學金，也積極鼓勵選手出國交流，縣府團隊將全力支持選手們參加國際賽。

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縣府教育處長王淑玲說，國際賽是更大挑戰，期待新豐國小棒球隊再創佳績，為台灣、南投帶來更多榮譽；新豐國小校長范慶鐘表示，奪冠是全校師生共同努力成果，教練訓練球員技術和意志力，老師、同學、家長會、社會各界也給予充分支持，讓選手發揮實力。

教育處也表示，棒球隊選手許晉譯、金承昊16日代表南投縣參加全國小學田徑錦標賽，在壘球擲遠項目分別拿下金牌、第5名佳績，其中許晉譯更以79.95公尺成績打破南投縣小學男子壘球擲遠最佳紀錄。（編輯：謝雅竹）1130520