充實幼托人力 南投縣府持續辦理人員培訓

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）埔里鎮將開辦托嬰、托育中心，縣議員陳宜君關心人員培訓，南投縣長許淑華表示，縣府持續開辦訓練班培養更多人才，除以失業者為對象，是否開辦一般民眾假日培訓班也將研議。

南投縣議會定期會今天進行縣政總質詢，民進黨南投縣議員陳宜君關心托育人員培訓、中高齡者社會參與等議題，許淑華答詢表示，縣府持續開辦托育人員訓練班培訓更多優秀人才，讓幼兒得到更好照顧，而對於建議縣府辦活動時提供中高齡者工作機會將審慎研議。

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陳宜君說，埔里鎮將開辦托嬰、托育中心，人員需求殷切，盼培訓更多優秀人才配合好環境，讓家長真正安心將孩子交給中心照顧；許淑華說，目前開辦的托育人員訓練班是以失業者為主要對象，有關縣議員陳宜君建議人數不足時也能考慮增開班，縣府會研議辦理。

許淑華說，有關中高齡民眾就業機會，議員希望縣府辦理各大型活動提供55歲以上民眾包含失業者或假日有空閒參加服務者工作機會，這個建議非常好，縣府會積極研議，未來活動標案涉及勞務採購，將建議廠商提供適當名額優先進用中高齡工作人員。（編輯：謝雅竹）1130514