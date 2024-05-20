拳打腳踢前女友畫面曝 吹牛老爹為施暴行為道歉

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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國饒舌歌手吹牛老爹2016年對前女友、歌手兼模特兒凱西溫德拉拳腳相向的施暴影像曝光後，他今天在社群網站發布影片，為自己「不可原諒的行為」道歉。

法新社報導，本姓康姆斯（Combs）的吹牛老爹（Sean“Diddy”Combs）涉及多起民事官司，這些訴訟將他描述為暴力的性掠奪者，稱他利用酒精和毒品來控制受害者；聯邦探員今年稍早對吹牛老爹位於洛杉磯及邁阿密的豪宅進行突襲搜查。

美國有線電視新聞網（CNN）17日曝光一段監視器影像，畫面可見吹牛老爹對凱西溫德拉（Cassie Ventura）施以暴力攻擊。凱西溫德拉去年曾對吹牛老爹提告，指控他強暴及虐待她，事後雙方達成和解。

吹牛老爹在上傳至Instagram（IG）的影片中說，「我在影片中的行為不可原諒」，還說自己令人「厭惡」，在事件發生後，他已「尋求專業協助」，包括治療和復健療程。

他說：「我很抱歉…我每天都在努力成為一個更好的人。」

凱西溫德拉在最近的訴訟中指出，這位饒舌巨星在過去十多年時間，讓她遭受無止盡的暴力與毒品脅迫，甚至在2018年被他強暴。

根據CNN曝光的影片，吹牛老爹下半身僅圍著浴巾，在飯店走廊追打凱西溫德拉，將她重摔在地，甚至出腳狠踹，並試圖把她拖回房間。

去年秋天，凱西溫德拉向聯邦法院提告，指控他長期性侵、施暴等惡行，消息曝光後震撼演藝圈，雙方事後雖在庭外和解，但隨後又爆出一連串針對吹牛老爹、聳人聽聞的類似指控。

根據報導，凱西溫德拉在年僅19歲時，認識了當年37歲的吹牛老爹，他後來將她簽入自己的唱片公司，兩人也開始戀愛。

吹牛老爹先前矢口否認針對他的所有指控。

吹牛老爹去年12月在聲明中怒喊「夠了！」，並在自己的IG發文說，「在過去幾週裡，我靜靜坐著，眼看眾人試圖謀殺我的人格、摧毀我的聲譽和我的事業」。

吹牛老爹施暴畫面曝光後，凱西溫德拉的律師魏德（Douglas Wigdor）在聲明中說，「這段令人憤怒心痛的影片，進一步證實了康姆斯先生令人不安的掠奪性行為」。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130520