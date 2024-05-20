88會館郭哲敏不服延押 提抗告遭駁確定

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（中央社記者劉世怡台北20日電）88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，不服新北地院改裁定5月12日起延長羈押2個月，提起抗告。台灣高等法院今天駁回，郭哲敏延押確定。

台灣高等法院認為，一審依郭哲敏先後供述內容、證人的證述及卷內客觀事證，認定郭哲敏涉犯非法經營國內外匯兌業務等嫌疑重大，並有逃亡及勾串共犯、證人之虞，無法具保、責付、限制住居替代，裁定延長羈押2月，並禁止接見、通信，核無違法或不當。

引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏，涉經營線上博弈網站及地下通匯，新北地方法院2月間裁定郭哲敏與被告張旭昇，均自2月29日起延長羈押2個月。

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4月底羈押期限將屆，且2人聲請停押，新北地院4月23日裁定郭哲敏以新台幣5000萬元具保停止羈押，並以電子腳環監控8個月。張旭昇以30萬元交保；2人都被限制出境、出海、住居、禁止騷擾證人及同案被告等。

檢方不服抗告，台灣高等法院撤銷原裁定，發回新北地院更裁。新北地院7日裁定，自5月12日起，2人延長羈押2個月，並均禁止接見、通信。2人具保停止羈押之聲請，也被駁回。（編輯：李錫璋）1130520