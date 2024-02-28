「88會館」負責人郭哲敏 法院裁定延押2個月

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（中央社記者高華謙新北28日電）引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上博弈網站及地下通匯遭起訴並羈押，新北地院合議庭裁定郭與親信張旭昇自29日起繼續延押2個月，均禁止接見通信。

檢警調查，郭哲敏涉透過地下匯兌經手超過新台幣200億元，獲利破億。他自2022年潛逃出境並遭通緝後，去年8月遭警方從泰國解送回台歸案；郭哲敏的小弟張旭昇同一天也主動投案，檢察官向法院聲押禁見2人獲准。

歷經4個月偵查，檢察官去年11月偵結，依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌起訴郭哲敏與張旭昇。

全案移審後，郭哲敏矢口否認犯行，新北地院依證人證述與扣案物證等，認定郭哲敏所犯重罪、還曾逃亡，犯罪嫌疑重大，有羈押必要，裁定2人羈押禁見3個月。

由於羈押期將屆滿，新北地院日前再開庭審理。郭哲敏稱指控他涉地下匯兌的證據不足，且他是因經營博奕包網平台、加上要與客戶接洽才會留在國外，後來又因被台灣幫派放話捉拿，不敢貿然回台。

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郭哲敏指，當時被泰國警方逮捕時，仍向泰國警方表示願意遣返回台受審，且他的妻小都在台灣，父親也於他在泰國被逮捕時過世，至今未能上香祭拜；罹患憂鬱症的媽媽目前獨居，需要他在旁陪伴，不可能置年邁母親、妻小不顧而逃亡，希望停止羈押。

合議庭認為，郭哲敏是地下匯兌及經營AE集團賭博主要負責人，案發後長期滯留國外，張旭昇則藏匿國內，且都是經警方緝獲到案，2人都有逃亡事實；且郭哲敏曾指示滅證，有串供、串證之虞，因此裁定郭哲敏、張旭昇自29日起延長羈押2個月，禁止接見通信。（編輯：方沛清）1130228