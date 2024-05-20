高價火鍋品牌停業 王品集團：另尋新址營運

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（中央社記者江明晏台北20日電）王品集團今天宣布，2023年創立的火鍋品牌「旬嚐」於5月27日起暫停營業，另尋新址重新營運，原地將進駐集團其他品牌；王品集團強調，以「騰籠換鳥」形式，提升經營效率，盼餐飲品類、餐廳選址都更有競爭力。

旬嚐為王品集團在2023年8月創立的高價火鍋品牌，首店位於南京東路，營業不到一年，將於5月27日起暫停營業；王品集團旗下有多個火鍋品牌，旬嚐為王品第8個鍋物品牌，客單價約新台幣1500元至1800元，也是王品首度跨足高價鍋物市場。

王品集團指出，未來會定期檢視消費者的喜愛程度，隨時調整營運資源，提升營運績效，希望達到最佳經營配置，從餐飲品類、餐廳選址都能更有競爭力。

自2018年來，王品集團不斷評估市場特性與自身資源，從集團戰略高度，隨時調整品牌組合與經營規模，在台灣已開出青花驕、享鴨、和牛涮、肉次方、初瓦等超過10個新品牌。

王品強調，以多品牌為發展策略，評估市場特性與盤點既有資源，嚴守財務紀律、調整品牌組合及經營規模，以騰籠換鳥的形式提升經營效率，希望持盈保泰達到最佳經營配置。（編輯：張均懋）1130520