急診室一床難求 新北衛局：護理人力不足開不了床

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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市政府衛生局長陳潤秋今天表示，由於護理人力缺乏，因護病比有相關規定，有些醫院有床也開不了，有部分醫院已把觸角延伸到學校，希望護理人員畢業後就能投入職場。

新北市議會今天進行業務質詢，國民黨議員林金結表示最近因感冒常跑醫院，發現因腸病毒、流感等疫情，土城醫院、亞東醫院、三峽恩主公醫院都是一床難求。

他以土城醫院急診室為例，今天就有60人在等病床，但很多人還沒等到病床，就只能先回家，衛生局應協助解決問題。

陳潤秋表示，因疫情影響，許多醫院缺乏護理人員，在白天班、小夜、大夜等，需達不同的護病比才有辦法開病房，因此，即使有空病房，在醫護人力不足下，有床也不能開。

陳潤秋說，目前從中央到地方都在持續爭取提高護理人員的待遇，包括健保點值提升，給予護理人員更好的薪資，讓他們願意留任，另藥師、醫檢師、復健師都有人力缺乏問題，中央到地方都持續努力希望讓環境變得更好，讓病房開得出來。

她表示，最近有很多醫院紛紛提出加薪方案，也把徵人的觸角延伸到學校，和還沒有畢業的護理人員簽約，希望畢業後能夠立刻投入職場。

陳潤秋表示，大台北西區每萬人口病床數確實比較少，因此，新北板橋醫療園區預計今年底會開始招商，希望設置499床一般急性病床，讓總床數超過800床的區域級醫院能盡速加入服務行列。（編輯：林恕暉）1130520