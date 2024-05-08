新北進入腸病毒流行期 中和板橋淡水列高風險區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市衛生局長陳潤秋今天表示，監測連續2週腸病毒健保門急診就診人次超過流行閾值的2100人次，新北市本週進入腸病毒流行期，中和、板橋、淡水3區公告為腸病毒高風險區。

新北市長侯友宜上午主持市政會議，陳潤秋會中指出，依據衛生福利部疾病管制署監測資料，近期 腸病毒 腸病毒小百科 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上

除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高

傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染

典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症 資料來源：衛福部疾管署 看更多 關閉 疫情呈上升趨勢，疾管署已於4月23日宣布國內進入腸病毒流行期。

陳潤秋表示，依據新北市衛生局監測資料，新北市已連續2週腸病毒健保門急診就診人次皆超過流行閾值（2100人次），新北市進入腸病毒流行期，中和、板橋、淡水3區公告為腸病毒高風險區。

她指出，腸病毒高風險區應遵守727原則，也就是1週內班級有含2名以上幼學童經醫師臨床診斷為感染或疑似感染腸病毒時，此班級停止上課7天。截至6日，全市教托育機構累計已停課區域，包括中和42班次、板橋14班次，合計共56班次。

陳潤秋表示，市府也跨局處辦理防治措施，累計共1748家機構完成腸病毒防治查核，並完成亞東、台北慈濟及新店耕莘等3家腸病毒重症責任醫院查核輔訪作業，籲請民眾注意個人衛生習慣，加強手部衛生，落實正確洗手及環境消毒，以降低感染腸病毒的機會。

她指出，腸病毒傳染力強，用酒精消毒是不夠的，必需用漂白水稀釋消毒，家中幼兒若有口腔、手掌、腳掌出現水泡或潰瘍，通常合併發燒等疑似腸病毒症狀，應盡速就醫，並請假在家休息。

陳潤秋表示，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，家長若發現子女有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請盡速送往醫院接受治療。（編輯：戴光育）1130508