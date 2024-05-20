駐日代表處就職慶祝酒會 謝長廷：深化台日關係

（中央社記者戴雅真、楊明珠東京20日專電）駐日代表處今天舉辦總統就職慶祝酒會，駐日代表謝長廷說，今後在總統賴清德與副總統蕭美琴領導下，在前總統蔡英文8年來所奠定的良好基礎上，將持續深化台日關係，致力於經濟發展與區域和平。

駐日代表處晚間舉辦中華民國第16任總統及副總統就職慶祝酒會，自由民主黨眾議員萩生田光一、日本台灣交流協會會長大橋光夫、自民黨青年局長鈴木貴子、參議員有村治子、國民民主黨黨魁玉木雄一郎，日本中華聯合總會會長羅鴻健，以及友邦帛琉、海地與馬紹爾群島共和國均派代表與會。母親為高雄人的相撲力士東白龍雅士也到場慶賀。

謝長廷致詞時表示，8年過得很快，今天上午總統蔡英文交棒給新總統賴清德，慶賀人士當中，來自日本的日華議員懇談會會長古屋圭司等許多人士到台灣出席賴總統就職典禮。今晚的慶祝酒會，無法前往台灣出席總統就職典禮的人士聚集在此，大家一起慶祝。

他指出，這8年間，在蔡總統領導下，台日關係有巨大的成果。其中之一就是台積電（TSMC）在日本熊本縣設廠。這座工廠的完工，使得台日經濟關係開啟新頁，強化雙方供應鏈的強韌性。日本目標要復興製造業以達到經濟發展，台灣也提供協助，獲得了雙贏的結果。

謝長廷說，TSMC被稱為台灣的「護國神山」，因為有護國神山，所以中國變得難以武力犯台。其實，台灣被稱為護國神山的有3個。一是中央山脈、二是台積電，三是台灣的民主。今日，台灣與日本、美國等民主國家共享自由、人權、法治等普世價值，是民主陣營的一員，對世界的和平與安全做出貢獻。

他說，相信今後在賴總統與蕭副總統領導下，在蔡總統8年來所奠定的良好基礎上，將持續深化台日關係，與以日本為首的理念相近民主夥伴國家攜手合作。對於日本各界的祝賀，賴總統要他轉達感謝之意，也期待台日兩國能更進一步深化合作，一同致力於經濟發展與地區的和平。

日華議員懇談會幹事長萩生田光一致詞時表示，他長年來的友人賴清德今天就職中華民國第16任總統，蕭美琴就任副總統，他由衷感到高興。台灣目前正面對著各式各樣的挑戰，但再次藉此讓全世界知道，台灣的民主已然變得更加成熟，更加強韌。

他表示，蔡前總統從2016年起8年間，在各領域強力推動日台關係。他曾於2022年12月以自民黨政調會長訪台，是自民黨政調會長時隔19年訪台，為了深化日台關係，他身為政治人物一貫地重視與台灣之間的關係。「經由雙方的努力，現在日台的羈絆空前堅固，對於蔡前總統的付出，我再度表達由衷的敬意。」

荻生田表示，台灣對日本而言是共享自由、民主等基本價值，有緊密經濟關係和人員往來，是極為重要的夥伴、珍貴的友人。日台在面對困難之際都能互相協助、扶持，不斷地重現「善的循環」。今年1月發生能登地震、4月台灣東部發生地震之際，台日雙方都表示要援助對方的災民，很多日本民眾說要對台灣報恩，互相伸出援手。「我覺得日台的羈絆已滲透到市民之間，變得更厚實、更根深蒂固。」

他提到，台灣鳳梨遭中國禁止進口時，前首相安倍晉三帶頭向日本民眾宣傳台灣鳳梨的好，自那之後他的故鄉八王子市每年有兩次，小學的營養午餐一定會提供台灣鳳梨。此話一出，現場響起一片掌聲。

大橋光夫致詞說，台灣和日本共享自由與民主等基本價值，經濟關係與人員往來密切，是日本極為重要的夥伴。日本和台灣在發生天然災害與疫情，以及日本發生水產品疑慮時彼此幫助。他在2011年、日本發生311大地震時就任交流協會會長，過去13年來，日本和台灣的友情進一步深化。

他表示，日本和台灣有著特殊的關係，無論是困境或逆境，對於對方總是像自己的同胞一樣相互關心，並付出實際行動。如果全世界都能效法日本和台灣的關係，這個世界肯定將不再有戰爭。

帛琉駐日本領事館副館長尼庫勒斯古（Cristian Nicolescu）受訪表示，恭喜總統與副總統就職，願區域的和平繁榮以及民主持續發展，帛琉將繼續展現對台灣的支持。（編輯：郭中翰）1130520

駐日代表處20日舉辦中華民國第16任總統及副總統就職慶祝酒會。駐日代表謝長廷表示，今後在總統賴清德與副總統蕭美琴的領導下，在前總統蔡英文8年來所奠定的良好基礎上，將持續深化台日關係，致力於經濟發展與區域和平。中央社記者楊明珠攝 113年5月20日

駐日代表處20日舉辦中華民國第16任總統及副總統就職慶祝酒會。自民黨籍眾議員、日華議員懇談會幹事長萩生田光一說，台灣正面對各式各樣的挑戰，但再次讓全世界知道，台灣的民主已變得更加成熟，更加強韌。中央社記者楊明珠攝 113年5月20日

駐日代表處20日舉辦中華民國第16任總統及副總統就職慶祝酒會。日本台灣交流協會會長大橋光夫說，台灣和日本共享自由與民主等基本價值，經濟關係與人員往來密切，是日本極為重要的夥伴。中央社記者楊明珠攝 113年5月20日