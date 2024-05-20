520總統就職台股震盪236點 上漲13點收21271點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北20日電）中華民國第16任總統賴清德今天宣誓就職，台股上下震盪236.17點，指數盤中急跌翻黑，尾盤跌幅收斂，終場以21271.63點作收，由黑翻紅上漲13.16點，漲幅0.06%，成交值新台幣4440.26億元。

權值股台積電今天盤中相對弱勢，最低下探822元，下半場買盤回流，終場以835元平盤作收；鴻海今天收167.5元，下跌2.5元；聯發科股價相對強勢，全場維持紅盤整理，終場以1190元作收，上漲25元。

AI概念股和散熱族群今天整體表現較弱，AI族群僅技嘉收紅；機器人概念股漲跌互見，所羅門盤中股價創新高144.5元，終場以138元作收，上漲4.55%。

此外，觀光旅遊股今天盤中拉高後急跌走低，類股震盪劇烈，終場國賓上漲2.1%，雄獅、山富、五福分別下跌1.22%、9.55%及9.82%，寒舍、鳳凰跌幅為4.81%及3.63%。

另外，芝加哥商品交易所銅期貨價格創高，金居、第一銅和台燿受惠，第一銅漲停以54元作收。（編輯：張良知）1130520