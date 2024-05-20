拖船公司欠稅逾50萬元不理 查封工作船立刻辦分期

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市沈姓女子經營船舶出租、打撈事業，因欠繳營業稅等逾50萬元置之不理，法務部行政執行署宜蘭分署今天查封公司名下工作船，沈女聞訊急忙委託親友到場瞭解辦妥分期付款。

宜蘭分署發布新聞稿指出，沈女於民國86年間設立公司至今，曾參與沉船船體移除、碼頭掏空改善、漁港防波堤補強、基隆港消波塊製作吊放等各類工程，在地經營多年。民國108年起因拖欠營業稅、提撥勞工退休金費用及健保費用逾新台幣50萬餘元未繳納，移送宜蘭分署執行。

宜蘭分署表示，沈女公司名下擁有拖船、工作船、車輛，且標得交通部航港局船體移除工程現正施作中，並非無清償能力，經多次催繳均未處理。

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宜蘭分署表示，經調閱船舶出入港紀錄，查得沈女公司的16.32噸工作船停泊在基隆市八斗子漁港後，今天由行政執行官帶隊，會同海巡署北部分署第二岸巡隊，及移送機關財政部北區國稅局信義稽徵所至現場查封。沈女聞訊急忙委託親友到場瞭解執行情形，並立即辦妥分期，避免工作船遭拍賣。

宜蘭分署分署長吳廣莉呼籲，收到移送機關繳款通知，務必於繳納期限內自行繳清，如確有經濟困難，應聯繫執行分署說明經濟狀況後辦理分期事宜，切勿心存僥倖置之不理，以免移送執行後遭扣薪、扣存，甚至查封車輛、船舶、不動產。（編輯：孫承武）1130520