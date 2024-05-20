台灣運動員工會聯合聲明 向賴總統提4建議

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（中央社記者陳容琛台北20日電）總統賴清德、副總統蕭美琴今天正式上任，而台灣唯三運動員工會組織聯合發表聲明，對賴總統施政提出4點建議，包含落實國民體育法、強化與落實防賭策略等。

賴總統在就職演說時表示，將成立「體育暨運動發展部」，推展全民運動，表達對體育的重視。職棒工會、職籃工會及女足工會聯合發表聲明，先是感謝前總統蔡英文任內對於棒球、女足的支持，但也提到只要政府願意更友善參考運動員工會組織的建議，定能以更全面性的視角制定政策。

台灣運動員工會組織指出，過往8年的體育政策在「預算倍增」與「黃金計畫」部分，都能看出政府積極投入，然而在「尊重運動員表意」、「單項協會改革」及「運動賽事防賭機制與配套」等務實基礎工程，明顯仍待努力，也常感受到教育部體育署對工會的被動與冷漠。

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聲明中更提到，在單項協會與運動員發生爭議時，體育署作為體育業務的主管機關，美其名是「公平對待、尊重協會自治」，但隱而不宣的卻是其「始終不願正視運動員身處與協會、政府間的權力不對等劣勢」的立場。

因而台灣運動員工會組織向賴總統提出4點建議，包含「對運動員更友善」、「落實國民體育法」、「讓運動真正進入常民生活」及「強化與落實防賭策略」，期待新政府能夠真正落實監督單項協會建立民主參與及治理程序，並攜手面對防賭法制化與配套政策的規劃。（編輯：張雅淨）1130520