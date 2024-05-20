520國宴台南登場 8主菜特色食材展現魅力

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（中央社記者張榮祥、楊思瑞台南20日電）第16任正副總統就職國宴今晚在台南福爾摩沙遊艇酒店舉行，8道主菜菜色融入來自22縣市食材，搭配台南東山咖啡及珍珠奶茶、冰淇淋甜點，盼讓賓客品味台灣美食魅力。

台南市政府新聞稿指出，今天國宴席開近百桌，共有8道主菜，菜色理念融入「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」6大關鍵詞，第1道主菜「永續啟航」以當季蔬菜拼盤搭配閩南、客家、外省、原住民、新住民5大族群沾醬。

第2道菜「在地扎根」則是5大族群代表性小吃；第3至第7道菜分別為「南國醬滷」結合潮州滷水和台灣滷味、「客韻陳厚」竹筍菜脯雞湯、「原味純粹」刺楤黃錫鯛、「老菜彌新」春梅排骨、「百年飄香」蝦仁飯，盡顯台灣美食廣度與多樣性。

第8道是「國際之光」甜點與水果，展現台灣在國際上逐步被看見的能量，希望透過國宴菜色設計，讓賓客充分品味台灣美食魅力。

台南市長黃偉哲指出，今年適逢台南400年，加上國宴首度移師台南，可謂雙喜臨門，希望今天造訪台南的外賓，未來能擇日再訪，探尋府城魅力，另外，市府精心準備富有台南特色國宴伴手禮，相信這份用心能讓國內外賓客看到台灣最好一面。

台南市政府指出，這次為520國宴特製的台南特色伴手禮組合，包括「深緣及水-酥餅禮盒」、「古寶無患子-活膚皂禮盒」、「台風造酒-台南風味精釀啤酒」、「台南果醬男孩-紅酒桑椹果醬」以及「台塩海洋鹼性離子水」，皆出自台南在地知名廠商。

台南市政府指出，由府城之聲廣播電台董事長康銀壽贊助的另一袋特色伴手禮，包括被譽為「鹽中的魚子醬」北門頂級鹽花、鳳梨酥以及吳寶春麵包。（編輯：謝雅竹）1130520