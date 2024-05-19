蔣萬安黃偉哲相繼前往東京晴空塔 宣傳美食農特產

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（中央社記者楊明珠東京18日專電）台北市長蔣萬安今天上午到東京晴空塔參觀首度結合台北市寧夏夜市的「台灣祭」活動，推薦台北美食；下午台南市長黃偉哲也在晴空塔推銷台南的農漁特產品，還和日本大胃女王安琪拉佐藤一同宣傳台南物產。

東京晴空塔是東京知名地標，也是世界最高電波塔。今天上午台北市長蔣萬安前來參觀首次與台北市寧夏夜市合作的「台灣祭」美食活動，認為很多攤位的美食做得很道地。他還當場做蚵仔煎，並用日文叫賣「要不要來一客」。

下午，黃偉哲到「台灣祭」美食活動區參觀後，在晴空塔商場solamachi特設的台南農漁特產品專屬特區舉行記者會，東武鐵道晴空塔solamachi館長平山里美前來接待、致詞。東武百貨店公司的主管田中尚特地到場交流，探詢合作機會。

記者會上，黃偉哲和日本大胃女王安琪拉佐藤分享台南農漁特產品魅力，並和民眾互動。黃偉哲說，前年見到安琪拉嚇了一跳，怎麼長得那麼漂亮，吃很多又不會胖。

黃偉哲笑說，上次給安琪拉吃的是一般人吃了會變胖的食物，但安琪拉沒變胖，他正在研究台南有沒有什麼東西可讓安琪拉變胖。這次帶來台南吃了也不會變胖的食物來，看安琪拉吃了會不會變胖。

安琪拉笑說：「我吃了台南美食，反而變得很有活力。」她還說，自己一天吃25公斤的食物才會變胖，所以完全沒問題。

安琪拉表示，曾在台北吃過芒果乾，但還是覺得台南的芒果乾比較好吃。

黃偉哲說，台北沒農業，台北的芒果大多不是台北產的，而是從其他地方運至當地。所以，如果要去台北吃芒果，不如到台南吃新鮮的芒果和芒果乾。

黃偉哲陸續拿出台南芒果乾、鳳梨乾、番茄乾給安琪拉品嚐。安琪拉聞一聞芒果乾的味道後說：「嗯，光聞香氣，就覺得甜美。」她品嚐一小塊芒果乾後說，甜度濃縮在口中，愈咀嚼愈覺得香甜，好像快融化似的。

她說，芒果乾的風味比較濃郁；鳳梨乾比較爽口；番茄乾的口感則是甜甜鹹鹹酸酸的，很好吃，適合搭配啤酒享用。

黃偉哲、安琪拉在現場拿出台南果乾分享給現場民眾品嚐。見到安琪拉，許多粉絲感到很驚喜，紛紛要求合照。

安琪拉對中央社表示，「不是我的粉絲多，而是台南的粉絲很多。台南美食在日本很有名，我也很想吃。」安琪拉知道台南美食偏甜，是她喜愛的口感。她愛吃的台南美食，包括芒果、虱目魚、鱔魚料理等。她說，台南的美食讓她著迷，很期待再訪台南。

黃偉哲受訪時表示，大家都知道日本的消費者很喜歡台南的烏魚子、鳳梨、芒果，但這些物產是有季節性的，所以可以尋找果乾，譬如芒果乾、鳳梨乾，還有一些冷凍生鮮食品，這類食品在日本有很大的潛力。

台南農漁特產品豐富多元，不僅在日本東武鐵道旗下晴空塔商場solamachi、AEON商場、伊藤洋華堂旗下ARIO商場及東急store等4個不同系列等具有知名度與指標性商場開設限定店，也在樂天市場網路線上商店上架。

對於520總統就職國宴首度離開台北市，移師台南市舉辦一事，黃偉哲表示，台南市感到與有榮焉，也希望藉此機會讓許多國內外的嘉賓、大使或政要品嚐道地的台灣味。

他表示，國宴要顧及所有縣市的特產，將具有濃濃的台灣味。台南市政府還精心特別準備伴手禮要送給參加國宴的嘉賓，禮物將是台南限定的物產，包括水果啤酒、鳳梨酥等。

黃偉哲還預告，今年7月29、30日這兩天，由台日議員參加的「台日交流高峰會」今年輪到由台南市主辦，許多日本議員在品嚐台南優質的農特產品後一定會很喜歡，並介紹給鄉親。（編輯：施施）1130518