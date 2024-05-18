日本晴空塔展售台南農漁特產 黃偉哲赴現場行銷

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（中央社記者張榮祥台南18日電）台南農漁特產品開拓海外市場，上架日本超市通路，今天更在東京晴空塔商場以專屬特區展售，台南市長黃偉哲也赴現場行銷，吸引日本及國際旅客關注。

台南市政府今天發布新聞稿指出，日本東京晴空塔商場專屬特區展售台南農漁特產品，東武鐵道晴空塔solamachi館長平山里美也在商場迎接黃偉哲，期待雙方多合作。

黃偉哲和日本大胃女王安琪拉佐藤在場分享台南農漁特產品魅力，且和民眾互動。安琪拉2年前曾到台南市觀光，對台南農漁特產品相當有興趣。

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黃偉哲表示，台南農漁特產品豐富多元，在日本東武鐵道旗下晴空塔商場solamachi、AEON商場、伊藤洋華堂旗下ARIO商場及東急store等4個不同系列等具有知名度與指標性商場開展限定店，也在樂天市場網路線上商店上架。

晴空塔商場專屬特區展售台南農漁特產品，包括德吉家商業社蘆薈吸凍及蘆薈四色麵、玉井之門鳳梨乾、旭陽農場優果香-鳳梨乾、盛達珍無加糖鳳梨乾、蜜旺果舖芒果乾、鹽水區農會鹽水鹽地帥哥番茄果乾、蔴鑽農坊黑琵黑豆茶及黑琵三色糙米茶、大埔有機農場台灣有機杭菊茶、參同台灣芒果汁、瓜瓜園地瓜脆片、芯園柚茶醬、山海屯法式牛軋糖，南市區漁會鱻味餅等。（編輯：郭諭儒）1130518