蔣萬安訪東京晴空塔台灣祭 做蚵仔煎用日文叫賣

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（中央社記者楊明珠東京18日專電）台北市長蔣萬安東京出訪第4天，上午到東京知名地標、世界最高的電波塔「東京晴空塔」，為首次與台北市寧夏夜市合作的「台灣祭」美食活動宣傳行銷。他當場做蚵仔煎，用日文叫賣「要不要來一客」。

蔣萬安在前駐日代表馮寄台、台北市府官員陪同下到東京晴空塔下的台灣祭活動現場，日本及美國、比利時等外國遊客驚呼連連，爭相合影。他不忘藉機介紹台灣小吃，在逛攤位沿路點評酥炸魷魚與炸芋丸口感確實是台灣口味。

東京今天天氣晴朗，最高溫攝氏28度，現場舉目可見人手一支台啤，用餐座位全滿。台灣祭的主辦單位介紹，當前銷量最好的是炸雞排，珍珠奶茶攤位也大排長龍。台灣甜點攤位生意興隆，蔣萬安與擔任法官的日本友人享用花生捲冰淇淋，他說一定要加香菜。

蔣萬安脫下西裝外套穿起圍裙，進入一個攤位親手現做一份蚵仔煎。他表示，拿手菜有三杯雞、珍珠丸子、爆炒三鮮，做蚵仔煎是第一次。一旁的師傅先教他訣竅，讓他快速掌握蚵仔煎的關鍵就在於翻面不能散、煎得脆而不焦。他還當場學一句日文喊出：「蚵仔煎，要不要來一客啊？」

看到台灣祭現場人潮強強滾，蔣萬安很開心，希望各國朋友們能多來台灣祭活動，享受寧夏夜市的氣氛及美食。

在前往東京晴空塔台灣祭前，蔣萬安一行上午到位於東京大久保的東京媽祖廟，由東京媽祖廟董事長詹德薰出面接待。廟方與僑胞介紹此地為地方信仰中心，尤其是考前許願、百分百考上的靈驗也吸引日本民眾前來參拜祈願。

蔣萬安在參拜後表示，東京媽祖廟提供僑胞重要的心靈寄託，感謝廟方的努力，也祈求「四時無災、國泰民安」。

蔣萬安此次受東京都知事小池百合子之邀訪日，參與2024 SusHiTech市長論壇，自15日抵達東京後，首站拜會日本執政黨自民黨青年局及前首相麻生太郎。在日期間，也拜會東京都議會、參觀東京中華學校、東京巨蛋等。訪問團一行今天下午搭機返國。（編輯：馮昭）1130518

台北市長蔣萬安在前駐日代表馮寄台、北市府官員陪同下，18日到東京晴空塔下的「台灣祭」美食活動現場，遊客驚喜要求合影。中央社記者楊明珠東京攝 113年5月18日

台北市長蔣萬安一行18日到東京晴空塔下的「台灣祭」美食活動現場，訪視首度與台北市寧夏夜市合作的台灣祭活動，現場與日本好友吃花生捲冰淇淋。中央社記者楊明珠東京攝 113年5月18日