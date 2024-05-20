台東紅烏龍具特色 允芳茶園冷萃茶入選國宴飲品

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（中央社記者李先鳳台東縣21日電）允芳茶園精萃極品茶入選520國宴飲品，台東縣府指出，紅烏龍是鹿野茶區新創的地方特色茶，為台東最具代表性的產業之一，期望大眾藉由茶認識台東，體驗茶文化及慢生活。

520就職國宴公布菜單，以「好料大員，有料台灣」為主題，運用台灣各縣市的食材，其中飲品包括台東允芳精萃極品茶。

台東縣政府今天發布訊息表示，位於台東鹿野鄉的允芳茶園，專事製茶工藝逾50年，以自然方式對待茶園土地，使用有機肥料、人工除草的方式費心對待茶園。因為回歸自然，換得更適合茶生長的土壤，不只培育優秀的種茶先決環境條件，製茶過程更要求精準，不斷嘗試失敗再挑戰，最後精準掌握曬茶、凋萎、揉茶、烘茶的時間與時段，與環境因素配合相得益彰。

允芳茶園更是獲獎無數，2005年榮獲第2屆全國茶王殊榮；2020年參加日本「世界綠茶評比會」，以「精萃極品茶」、「蟬享茶」榮獲3項金賞大獎，令日本及各國參賽隊伍驚艷。茶園所製各種精品，已外銷日本及歐洲，堪稱另一台灣之光。

縣府指出，允芳茶園是推廣台東紅烏龍的重要推手之一，獨樹一格研發紅烏龍精萃極品茶，茶湯顏色琥珀橙紅，風味特色有紅茶厚實與烏龍甘醇，不論是冷泡、熱泡、冷萃都能凸顯出各自不同的獨特風味。

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台東縣府自2022年創立「台東紅烏龍」地方茶品牌，凝聚在地業者力量，結合「慢經濟」施政策略，推動台東紅烏龍茶產業發展，近年透過辦理推廣活動、料理體驗課程、參加國內外展售活動以及與知名店家合作推出聯名產品等多元管道，積極推廣台東特色物產。

也藉由遊程串聯在地景點及風土文化，把特色物產的風味具象化，傳遞飲食文化的價值，2024年更獲得繆思設計獎的肯定，增加在國際市場嶄露頭角的機會。（編輯：郭諭儒）1130520