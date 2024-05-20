520國宴台南登場 會場布置蘭花視覺搶眼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥、楊思瑞台南20日電）第16任正副總統就職國宴今晚在台南福爾摩沙遊艇酒店舉行，花卉布置主題「豐饒福爾摩沙」，3個宴會廳有不同色系桌花，搭配奈米噴染友好國家國旗圖案蘭花，相當搶眼。

台南市政府提供資料指出，今年國宴花卉布置主題「豐饒福爾摩沙」，3個宴會廳桌花分別為代表國家慶典的「台灣紅」，呈現普天同樂熱鬧喜慶的氛圍；代表台南圓夢的「台南粉」，以浪漫粉色呼應文學家葉石濤曾說，「台南是個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方。」

另一個則是代表物產豐盛的「豐收黃」，以稻米、芒果、香蕉與鳳梨成熟的顏色為設計主軸。

台南市政府指出，花材以台灣最具國際競爭力且為台南市花的蝴蝶蘭為主，結合台南在地花卉火鶴，並搭配腎藥蘭、萬代蘭與文心蘭等具國際能見度蘭花，打造具台南特色國宴。

台南市政府指出，國旗蘭花則採用獨特奈米噴染技術，製作過程更需經過7個工序，包括設計、定稿、開模、調色、試染、定色與噴染，才能完備國旗蘭呈現，雖然費時費工，但噴染圖案以友好國家國旗為設計，使每朵蝴蝶蘭滿載台灣人民良善心意。（編輯：謝雅竹）1130520

中華民國第16任總統、副總統就職國宴在台南，20日晚間於福爾摩沙遊艇酒店隆重登場，現場展示採用奈米噴染技術設計的國旗蘭花。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年5月20日