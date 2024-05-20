國宴首度移師台南 賴總統：展現建設均衡台灣目標

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（中央社記者黃雅詩台北20日電）正副總統就職國宴今年首度移師台南舉行，總統賴清德晚間出席致詞表示，他選擇台南舉辦國宴，除了剛好是台南建城400年之外，也要展現新政府未來均衡建設的目標。

中華民國第16任總統、副總統就職國宴今晚在台南舉行，主持人由總統府發言人郭雅慧、台灣巴西混血男模戴凱文擔任，賴總統伉儷、副總統蕭美琴在晚間6時33分抵達會場。

中華民國第16任總統賴清德、副總統蕭美琴（前中）20日正式宣誓就職，晚間並出席在台南福爾摩沙遊艇酒店舉辦的就職國宴，蕭副總統改以一席粉色裙裝搭配珍珠項鍊亮相，打扮風格與上午就職典禮相當不同。中央社記者董俊志攝 113年5月20日

賴總統致詞時首先感謝各友邦元首、貴賓、各國使節代表參與，他表示，共有500多位外賓參加他跟蕭副總統的就職典禮，外賓所捎來的不僅僅是祝福，還帶給台灣人民堅定友誼，也帶給台灣社會力量，感謝海內外貴賓一起來台南參加國宴，讓台灣民主盛宴能綻放更多光彩。

賴總統表示，來賓一路搭著高鐵從北到中到南，應該可以透過窗外景色和城市景觀變化，了解台灣富含的文化與景觀多元特色，他選在台南舉辦國宴，是要展現新政府在未來建設「均衡台灣」的目標，處處都可以安居、人人都可以樂業。

賴總統說，來賓即將抵達高鐵站時，會先經過台南市新市科學園區，全台灣最先進的半導體台積電就在這個園區裡面，在台南高鐵站附近也有台灣綠能智慧科學城，是未來台灣發展綠能產業最重要的基地之一。

賴總統表示，台南處處可以看到文化古蹟，處處可以享受得到特有美食，不只台南有這種特色，在台灣22個城市其實都有這樣的精神，他非常歡迎海外貴賓有機會常來台灣，也能到台灣各個城市走走，相信更可建立起台灣跟外國的深厚情誼。

賴清德說，今天國宴菜色食材來自22個城市，每道菜烹調作法兼顧到台灣每個族群，希望用國宴展現台灣多元族群文化；他也特別感謝台南市長黃偉哲團隊籌辦國宴，以及所有工作人員辛苦籌辦整個就職典禮。

今年國宴菜色以「好料大員，有料台灣」為主題，設計8道主菜。郭雅慧致詞時透露，國宴每道菜都充滿巧思，準備過程相當不容易，每道菜色決定，都要經過「被政治耽誤的美食家」賴總統同意才可以。（編輯：翟思嘉）1130520

中華民國第16任正副總統就職國宴20日晚間在台南福爾摩沙遊艇酒店舉行，現場以花卉布置展現主題「豐饒福爾摩沙」，桌花繽紛吸睛。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年5月20日