竹縣粄條節擬辦在竹北 竹縣府：樂見其成

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）無黨籍竹縣議員彭余美玲今天質詢說，新埔鎮等地因粄條美食聞名，但客委會卻擬選在竹北市辦粄條節讓人納悶，竹縣府說，樂見其成。

新竹縣議會第20屆第3次定期會總質詢，彭余美玲今天質詢表示，竹東鎮、新埔鎮以及北埔鄉到處可吃得到粄條，也是地方特色，但客委會卻要在竹北舉辦粄條節，讓她有感納悶。

對此，竹縣副縣長陳見賢表示，若要吃粄條民眾直接會聯想到前往竹東鎮或新埔鎮吃，而竹北市客家人比例不高，不過對於客委會也和竹北市公所要合辦粄條節，縣府樂見其成。

交通旅遊處長陳盈州告訴中央社記者說，因寶林茶室食安風暴影響，竹縣為恢復民眾對客家米食的信心，向客委會爭取辦理粄條節，縣府目前已收到客委會函文表示同意補助，但地點建議於竹北市辦理。

陳盈州表示，不過辦理地點可選擇原有客家美食為多的鄉鎮，如在新埔鎮就有超過百家餐飲店販售粄條，因此將續與客委會溝通，待有共識後可望於8月間舉辦粄條節活動。

陳盈州說，希望藉由粄條節活動的推廣效益，能消除民眾對粄食負面影響、也恢復對客家米食的信心，也為粄食業者帶來人潮商機。

竹北市公所接受中央社記者訪問說，感謝中央的認同與肯定，客語是是流通於竹北的母語，客家米食也是竹北常見飲食，竹北各里與社團協會也常以客家美食為題辦理活動。

竹北市公所說，後續若有機會辦理粄條節，將以新思維打造出別具特色的粄條節，行銷竹縣特色美食。（編輯：林恕暉）1130520