卓冠廷批活動中心5缺失 新北市府：全力改善

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（中央社記者王鴻國新北20日電）民進黨新北市議員卓冠廷今天質疑土城區清水活動中心才完工兩年多就出現5大缺失，導致使用率低，民怨四起。新北市民政局長林耀長表示，將舉辦會勘全力改善。

新北市議會今天進行業務質詢，卓冠廷質詢表示，土城區清水活動中心花新台幣2000萬元興建，沒想到2年多後，爆出蓄水池孳生蚊蟲、避難梯難逃生、新電梯常故障、抽風機小又吵、樓梯防墜不足等5大缺失，導致使用率低落，民眾抱怨連連。

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卓冠廷表示，市府對於新建的工程規劃和品質更應該注意，避免設計造成後患無窮，而土城清水活動中心的設計缺失，就是把活動中心蓋在地下室，才導致5大缺失，亟需改善。林耀長表示，將舉辦會勘全力改善。

卓冠廷表示，去年8月曾質詢市府，審計報告指出，新北市518間里民活動中心中高達167間公安檢查不合格，合格率只有67%，要求市府做改進；林耀長表示，除了優先處理消防安檢外，整體改善已達到8成2的合格率，會持續改善。（編輯：林恕暉）1130520