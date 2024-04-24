邀媒體開會檢討報導挨批 新北選委會：徵詢意見

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（中央社記者王鴻國新北24日電）民進黨新北市議員卓冠廷今天表示，新北市選委會主委邱敬斌在總統大選後找媒體檢討選舉時報導內容，實在離譜。新北市選委會指出，邀電視台與會是徵詢專業意見，絕無特定立場。

新北市議會定期會今天下午進行市長施政報告議程，卓冠廷質詢時表示，新北市長侯友宜請假參選總統後316天才回來面對民意，既然選後就應該「翻頁了」，遵守選後的承諾，專注於市政。

卓冠廷指出，新北市選委會3日召開委員會議討論民視、三立、鏡電視在「第16任總統候選人電視政見發表會」節目插播廣告或予消音處理，涉及違反總統副總統選舉罷免法的檢舉案。

他表示，接受中選會委託全程轉播政見發表會的是民視HD（第6頻道），監察小組對於民視新聞台（第56頻道）、三立等3家電視台以新聞方式播出相關內容，認為無違反公正、公平之處理，建議不予裁罰。

卓冠廷指出，新北市選委會竟在8日發函通知7家電視台，要求12日到新北市選委會參加「第16任總統副總統選舉，廣播電視事業從事選舉相關議題應為公平、公正之處理研商會議」。

他表示，當天有台視、中視、民視、三立、鏡電視共5家電視台出席，僅公廣集團旗下的華視及公視未出席，會中選委會出示2023年12月20日部分媒體的新聞觀察紀錄，統計1小時內播出的13則新聞標題，經自行價值判斷後標註其中3則新聞為「負面」。

卓冠廷批評此事太離譜，他指出，新北市政府秘書長兼新北市選委會主委邱敬斌竟於選後找各媒體審查大選時的新聞節目內容，他質疑選委會是在幫侯友宜敗選找戰犯，施壓媒體的手段猶如警總復辟，非常不可取。

面對卓冠廷的質疑，侯友宜答詢表示，他今天第一次知道這件事，處理上應要公平公開，但他尊重選委會的委員會決議。

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新北市選舉委員會對此發布新聞資訊指出，此檢舉案尚在審查階段，並未作成任何決議，最後審議結果仍由中央選舉委員會審理決定。市選會委員由各政黨派員推薦擔任，所有案件審查皆公正、公平處理，絕無特定立場，一切依法行政。

市選委會表示，3日委員會議討論時，因委員認為委員會成員無媒體專業，建議應徵詢相關專業意見，因此在12日召開「新北市選舉委員會第16任總統、副總統選舉，廣播電視事業從事選舉相關議題應為公正、公平之處理研商會議」，邀請各家電視台與會針對上述案件提供專業意見。（編輯：戴光育）1130424