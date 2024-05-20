本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

日本祝賀賴總統就職 外交部：顯示台日厚重情誼

2024/5/20 21:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北20日電）日本政府恭賀總統賴清德及副總統蕭美琴就職，外交部今天表示，充分顯示日本對台日關係的重視以及台日的厚重情誼，今後將持續推動台日關係發展，加強與理念相近國家合作守護印太和平穩定。

外交部發布新聞稿表示，日本官房長官林芳正恭賀總統賴清德與副總統蕭美琴就職。外交部對日本政府第一時間的祝賀表達誠摯歡迎與感謝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外交部指出，林芳正表示台日經貿關係及人員往來密切，彼此互為重要夥伴，期待在賴總統的領導下，台日關係更加深化，並對前總統蔡英文致上敬意；日本期待透過對話和平解決兩岸問題，並重申台海和平穩定對國際社會穩定相當重要，日本將與美國等盟友緊密合作直接向中國傳遞此訊息。

外交部表示，日本政府於今年1月13日總統大選結束及今天新任總統副總統就職典禮均立即表達祝賀之意，充分顯示日本對台日關係的重視以及台日的厚重情誼。政府今後將持續推動台日關係發展，並加強與理念相近國家合作，共同守護印太地區的和平穩定與繁榮。（編輯：張均懋）1130520

#520
#日本
#賴清德
#外交部
#林芳正
#總統就職
林芳正
日本政府祝賀賴總統就任 稱台灣是重要夥伴沙烏地國王沙爾曼身體不適 王儲訪問日本延期
賴清德
美眾院中國委員會：賴清德就職彰顯台灣民主承諾賴總統就職 韓媒：面對巨大對立之牆
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：