陸委會：呼籲對岸正視中華民國存在事實

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（中央社記者李雅雯台北20日電）總統賴清德、副總統蕭美琴今天就職。陸委會表示，台灣民主成就獲得國際社會一致肯定，將循負責任態度維護台海和平穩定現狀，呼籲對岸正視中華民國存在事實。

大陸委員會（陸委會）今天晚間以題為「呼籲對岸正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇」的新聞稿，回應中國大陸國台辦稍早的表態。

陸委會表示，賴清德今天就職中華民國第16任總統，再次彰顯台灣民主成就獲得國際社會一致肯定，政府將持續捍衛國家主權及自由民主憲政體制，將遵循台灣主流民意，以自信、穩健、負責任、團結的態度推動兩岸事務，維護台海和平穩定現狀。

陸委會指出，賴清德就職演說內容呼籲兩岸應以人民福祉為最高考量，追求台海和平、互利互惠、共存共榮，這已釋出最大的善意，「期盼中方用心體會，與我方相向而行，以回應雙方民意及國際社會的期待」。

陸委會認為，賴清德倡議兩岸可先從恢復觀光旅遊及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮，陸委會將與相關部會審酌情勢發展，共同研議後續作為，推動穩健有序、互惠互利的雙邊往來，逐步累積善意。

陸委會強調，政府未來將密切觀察台海情勢變化，依據中華民國憲政體制與相關法規，審慎推動對等尊嚴、健康有序的兩岸交流。（編輯：邱國強）1130520