「跟著蝴蝶去旅行」埔里登場 推廣低碳永續旅遊

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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）「跟著蝴蝶去旅行」草地派對今明2天在埔里鎮虎嘯山嵐登場，後續相關遊程還有日月潭電輔車低碳半日遊、蝴蝶生態導覽、蝴蝶蜜源植物美食品嚐等，推廣低碳、農村永續旅遊。

農業部農村發展及水土保持署南投分署、交通部觀光署日月潭國家風景區管理處、埔里鎮公所今天在埔里鎮虎嘯山嵐辦理「跟著蝴蝶去旅行」春季旅遊行銷記者會，推出永續旅遊5部曲，包含3大主題、11條永續旅遊路線、春季郊遊派對、季節蝴蝶生態小旅行、日月潭電輔車農村低碳郊遊活動等，吸引旅客體驗深度玩法。

南投分署副分署長陳存凱表示，農村水保署積極實現淨零排放目標，透過導入低碳運具、低碳飲食、在地採購、開發綠色體驗，推出符合綠色永續的農村旅遊路線推薦給民眾，今年以走路減碳、低碳好食、零碳排體驗主題推出11條路線，步行跟著導覽人員深度體驗。

日管處副處長廖錫標表示，日月潭風景區內還有許多豐富、深度體驗玩法，如季節生態賞螢火蟲、賞蝴蝶、玩立式划槳、採茭白筍、採果、虎頭山體驗飛行傘，日管處積極投入軟硬體輔導整合行銷，推廣大日月潭觀光圈旅遊行程。

埔里鎮長廖志城說，虎頭山視野遼闊，可俯瞰埔里盆地美景，也是飛行傘運動勝地，山下是台灣地理中心碑，納入日月潭國家風景區範圍後，持續與日管處積極建設；「跟著蝴蝶去旅行」每年推出不同路線，埔里有許多優質農產及特色民宿，透過整合行銷將埔里物產呈現給遊客，邀遊客來埔里、日月潭觀光圈旅遊。

農村水保署南投分署表示，5月、6月相關遊程包含蝴蝶之旅認識蜜源植物、虎嘯山嵐草地野餐、生態導覽、日月潭電輔車低碳半日遊、蝴蝶食草與蜜源植物美食品嚐，詳細遊程可至「農村四季．生命之歌」網站或臉書（Facebook）粉絲專頁「農村小童」查詢。（編輯：郭諭儒）1130510