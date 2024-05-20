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詐騙猖獗 台電：電話提醒繳費不會要求核對身分證

2024/5/20 22:24
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（中央社記者曾智怡台北20日電）詐騙猖獗，台電近日接獲民眾反映，有詐騙者冒用台電身分告知電費未繳。台電強調，以電話提醒民眾繳費時，不會要求核對身分證號碼或提供匯款帳號，請民眾務必提高警覺。

「台電電力粉絲團」臉書專頁發文表示，詐騙手法推陳出新，近日接獲民眾反映，詐騙者冒用台電名義進行電話詐騙，告知民眾某地址有電費未繳，並以擁有民眾姓名、身分證號碼及可協助將電話轉接警察機構取信民眾，藉此詐騙個資及財物。

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台電表示，以電話提醒繳費方式有2種，電話語音及人員致電，電話語音內容撥放完畢即結束通話，不會轉接客服人員；而致電提醒繳費時，不會要求核對民眾身分證號碼，亦不會將電話轉接警察機構或提供匯款帳號，請民眾務必提高警覺。

台電進一步說，如接獲任何可疑電話（陌生電號、地址通知訊息），請立即向台電24小時客服專線1911或165反詐騙專線詢問，以免受騙。（編輯：張均懋）1130520

#詐騙
#台電
#台電電力粉絲團
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