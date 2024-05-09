竹林碳吸存能力高 林試所籲選購竹製品減排

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（中央社記者吳欣紜台北9日電）台灣竹林面積有18萬多公頃，農業部林業試驗所今天表示，妥善經營竹林、適當砍伐竹子，更能發揮竹林的碳吸存功效，而新加工技術讓竹材能延長固碳期限，呼籲民眾多選購減碳排。

農業部林業試驗所發布新聞稿指出，竹子可以行光合作用並吸收大氣中的二氧化碳形成碳匯，有助於減緩氣候變遷，又因竹林碳吸存能力高於樹林，被稱為第二森林。

林業試驗所指出，過去曾做過研究報告，孟宗竹與麻竹的碳吸存能力比一般竹種多達2至4倍，在碳權的取得上深具潛力，此外，竹子生長速度快，可年年砍伐收穫，因此被視為循環永續的綠色產業。

林業試驗所表示，以台灣竹林面積超過18萬3000公頃、竹材達15.8億支來看，除具開發利用價值，也是極珍貴的綠色資源。

林業試驗所說，竹子的綠色資源永續需要經營，竹林往往越伐採生長越繁盛，如能妥善經營竹林，適當砍伐竹子，更能發揮竹林的碳吸存功效。

根據林業及自然保育署第4次森林資源調查報告，台灣竹林面積約有18萬3000多公頃，竹材約有15.8億支，建議應積極開發竹材加工及應用技術，善用國內豐富的竹類資源，達到竹子的綠色資源永續。

林業試驗所也說，竹產業符合8項聯合國永續發展目標（SDGs），且擁有碳吸存及減少毀林的功效，透過新的加工技術，使竹材能防腐、耐候、堅固，並延長固碳期限，建議民眾優先選購竹製產品，減少碳排，共同響應淨零並邁入減塑綠生活。（編輯：管中維）1130509