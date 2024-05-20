國泰金調查：5月景氣展望下滑 參與除權息意願提升

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（中央社記者羅元駿台北20日電）國泰金今天發布5月國民經濟信心調查，問卷調查顯示，民眾景氣展望樂觀指數、股市樂觀指數皆較上月下滑，但買賣房意願指數續揚。另調查發現，民眾參與除權息的意願較去年調查增加。

國泰金調查中，時事題詢問民眾對於參與除權息的意願與報稅季前是否出脫股票的看法。

調查顯示，民眾對於參與除權息的意願相較於前次調查增加，調查結果有41.4%民眾有意願參與除權息，相對去年5月調查增加7.1個百分點；意願不高或沒意願參與，相對上次調查減少5個百分點。整體而言，民眾對於參與除權息的意願相較於上次調查增加。

5月報稅季來臨，國泰金調查民眾是否有出脫股票的看法，與2023年5月相比，調查結果有63%的民眾認為在報稅季前出脫股票基金的可能性不高或不可能，相對上次調查增加1.4個百分點。整體而言，民眾在報稅季前可能出脫股票的看法與去年相近。

國泰金5月國民經濟信心調查中，民眾景氣現況樂觀指數下降至6 ，展望樂觀指數走低至2，皆較4月下滑，但仍保持在偏樂觀的正值。

國泰金表示，民眾的消費意願微增、買賣房意願指數上揚。大額消費意願指數及耐久財消費意願指數則同時上揚，分別增至11.5及-8.3。房屋買賣意願近期呈現連續上升趨勢，其中買房意願及賣房意願指數分別上揚至-38及0.7。

國泰金指出，調查期間主要央行召開貨幣政策會議，市場對主要央行降息預期減緩，國際股市區間震盪。5月調查結果顯示，股市樂觀情緒及風險偏好同步走降，但仍偏樂觀，民眾對於台股的樂觀指數走降至14.4，風險偏好指數下跌至19.5。

總體經濟部分，主計總處今年2月底公布最新經濟預測，估今年經濟成長率為3.43%、全年消費者物價上漲率（CPI）為1.85%。

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國泰金調查顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.72%，而有48%預期今年經濟成長率在3%以上；民眾對於今年平均通膨預期值落在2.33%，且有67%預期通膨仍高於2%。相較於主計總處，民眾對於今年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

本次調查在5月1至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共1萬6543份有效填答問卷。（編輯：楊凱翔）1130520