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伊朗總統直升機墜山 印度總理莫迪祈願平安歸來

2024/5/20 11:35
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（中央社記者林行健新德里20日專電）伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）搭乘直升機在山區發生意外事故，命運未卜，印度總理莫迪（Narendra Modi）對此深感關切，期盼萊希與隨員平安歸來。

莫迪昨天深夜在社群平台X發文寫道：「我對有關萊希總統直升機航行的報導深感關切，在這個憂慮時刻，我們與伊朗人民齊心同在，並祈禱伊朗總統及其隨行人員平安。」

伊朗國營電視台昨天報導，萊希搭乘的直升機遭遇惡劣天氣，在東亞塞拜然省喬發（Jolfa）地區發生「意外事故」，萊希一行人生死不明，搜索作業仍在進行中。

莫迪去年8月在南非約翰尼斯堡出席金磚國家（BRICS）峰會時，曾與萊希會面，討論兩國在貿易與投資、基礎設施、連接性、能源與反恐等領域合作事宜；萊希也感謝印度支持伊朗加入BRICS。

印度最近才剛冒著被美國制裁的風險，與伊朗簽署查巴哈港（Chabahar Port）的10年使用合約。

這個港口有助印度跳過巴基斯坦，透過伊朗開通與中亞及俄羅斯的貿易通道。印度外交部說明，查巴哈港將使整個中亞地區獲益，特別是對阿富汗的人道物資補給，建議外界勿以「狹隘眼光」看待港口合約。

莫迪與萊希當時都同意儘快簽署查巴哈港使用合約。（編輯：張芷瑄）1130520

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