AMD超微向經濟部提案申請A+計畫 擬在台設研發中心

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（中央社記者劉千綾台北20日電）經濟部產業技術司今天表示，人工智慧（AI）晶片大廠超微（AMD）已提案申請經濟部A+全球研發創新夥伴計畫，規劃在台設立研發中心，但由於投資金額和政府補助費用仍在審查階段，目前尚不能透露。

為促成國際創新研發合作，經濟部技術司推動「全球研發創新夥伴計畫」，近年已通過半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）、科林研發（Lam Research）、應用材料（Applied Materials）等申請案，盼在台建構先進半導體設備及高階材料的研發量能。

此外，瞄準AI商機，輝達（NVIDIA）2021年通過經濟部「人工智慧創新研發中心計畫」，在台灣成立AI研發中心，並與國內企業、大學合作，總計畫共約為新台幣243億元，其中，經濟部補助67億元，輝達自籌經費約為176億元。

經濟部近期宣布，輝達AI超級電腦「Taipei-1」去年底建置完成，部分高速運算資源將免費提供國內研發使用，藉此鼓勵國內投入生成式AI、大型語言模型、數位孿生等前瞻技術研發，壯大AI產業發展。

對於超微研發中心的申請案是否會有產學合作要求，經濟部表示，超微已提案申請，但由於投資金額、計畫內容涉及審查程序，因此不能透露。（編輯：林淑媛）1130520