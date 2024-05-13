520回顧與展望1 / 台灣經濟轉骨 半導體成護國神山風電綠能締里程碑

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總統蔡英文從政治門外漢到帶領民進黨8年執政，挺過新冠疫情、兩岸緊張、中美貿易戰危機，推行多項改革，把台灣推向國際，締造多項台灣民主史紀錄，但也有未竟之業，520交棒後，將是總統當選人賴清德的機會與挑戰。中央社從10日到20日推出一系列報導，提供讀者多元觀點的完整報導。

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（中央社記者黃雅詩台北13日電）總統蔡英文8年執政，台灣經濟產業呈現嶄新風貌，包括依賴中國比率大幅降低、半導體成為「護國神山」、再生能源蓬勃發展等，尤其晶片供需在疫情期間，成為各國國安問題，台灣角色更為舉足輕重，小小島嶼成為讓世界無法忽視的閃耀亮點。

520將屆，蔡總統將卸任，交棒給總統當選人賴清德，中央社取得紀錄片「變局下的台灣Taiwan in Transition」內容，訪談經濟部長王美花、「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）、財訊社長謝金河、前熊本知事蒲島郁夫等國內外專家，剖析台灣經濟轉骨的幕後關鍵。

王美花：蔡總統打造台灣科技國力 推再生能源可留名

經濟部長王美花是蔡政府指標女性閣員，她從基層公務員一路當到首長，對台灣近年經濟產業變化感受深刻。她認為，蔡總統對推動再生能源的貢獻絕對可以留名，「坦白講我當公務員40幾年，也是在蔡總統時才看到翻轉，台灣再生能源發展有很不同面貌。」

從2016年蔡總統上任，到2024年4月底，台灣離岸風電已安裝完成297座，累計裝置容量達2.37GW，預計今年累計風機座數將達300座。沃旭今年4月底完工的大彰化東南及西南第一階段離岸風場，是目前亞洲最大離岸風場。

相較全球許多離岸風電計畫受挫中斷，台灣能克服重重挑戰，蔡總統扮演重要推手。王美花透露，蔡總統對推動再生能源「親力親為」，常直接聽取太陽光電、離岸風電的進展報告，發現任何問題，也會督促跨部會解決。

王美花表示，離岸風電近年因疫情、俄烏戰爭成本上升，本來就很辛苦，建設過程中還會碰到很多跨部會溝通，例如碼頭歸交通部管，漁業歸農業部管，經濟部意識到這個問題，因此來做總幕僚的角色協調解決。

王美花說，很多離岸風電外商去日、韓投標鎩羽而歸，回頭都會更肯定台灣政府有透明制度，能做到真正開放市場，「尤其台灣從部長到院級，甚至更高層級都很關心綠能，願意不厭其煩逐一解決問題。」

另一項台灣近年最大改變，是成為全球半導體產業龍頭。王美花笑稱自己常比喻，現在已開發國家都擔心，若沒有半導體生產工廠就難和「已開發」一詞匹配，開發中國家也想靠發展半導體晉升已開發國，因此這幾年她參加國際會議可感受到，大家都認識台灣，也期盼台灣前往投資。

除了「護國神山」台積電全球化布局，在美國、日本、德國等國相繼擴廠，經濟部近2年也成功爭取AI（人工智慧）晶片大廠輝達（NVIDIA）與超微（AMD），來台設置物流運籌中心。

王美花回顧，爭取輝達來台過程不易，第一關鍵是輝達在2021年申請在台設置AI創新研發中心，當時經濟部就看見AI的重要性，透過補助讓輝達導入先進的AI技術，並協助培育AI人才，「現在大家當然都理解AI的重要性，但在3年前，業界對此並無共識」。

王美花說，第二關卡是改變台灣稅制，這是輝達物流在比較新加坡、韓國，最後選擇搬來台灣的最大挑戰，財政部起初將輝達利潤貢獻率算得很高，但經濟部認為輝達若不來落腳，台灣連一毛錢都收不到，更何況其他附加好處，經過1年多跨部會協調，幸而最後看到是好的結果。

王美花指出，AI未來將是深刻改變人類社會的產業，台灣在AI產業很有競爭力，重要原因是台灣高端伺服器發展很好，AI伺服器找中國來做會有資安疑慮，在美中對峙情勢下，這些高階的AI應用大概都會找台灣廠商來做，「這是很棒的產業鏈，是中國再低價也搶不走的。」

王美花表示，AI最賺錢的是軟體，包括晶片設計與應用等，台灣已有強大晶片製造基礎，下一步是加速強化軟體研發，因此台灣從2024年起推出10年「晶創計畫」，斥資新台幣3000億元，就是為了布局台灣未來的科技國力。

經濟部長王美花。（中央社檔案照片）

米勒：台灣半導體影響巨大 中國若侵台將釀空前災難

「晶片戰爭」一書紅遍全球，成為理解當代半導體產業重要性的必讀參考書。作者米勒坦言，寫書的起心動念是因為震驚與好奇，「為何台灣能扮演撼動國際供應鏈的關鍵角色？」

米勒說，他研究過程發現2項特別之處，首先，台灣半導體產業是從「小咖」躍升為主角，其次，台灣業界與美國矽谷有密不可分的鏈結。

分析台灣半導體成功秘訣，米勒說，長期因素是投資高等教育，台灣從1960年代就積極培養大量電腦、科技業相關人才；台灣政府也扮演重要角色，例如在台積電擴廠初期給予大量協助。

不過米勒認為，最核心要素是台商在國際有很強競爭力，其驅力來自台灣的小國背景，讓台商必須到海外尋找市場，因此台積電現在前往海外布局設廠，「是很自然的發展」。

米勒表示，台積電仍把最重要、最先進的製程放在台灣，海外設廠不會影響台灣本土製造能量，台灣該著眼的是加強「晶片設計」領域。

米勒並說，台灣不該過度依賴「矽盾」說法、認為半導體可以保障台灣安全。根據歷史，許多經濟高度互賴的國家間也會發生戰爭，保障安全要靠國防實力，要憂心的是中國軍事能力逐年增加，台美能否迎頭趕上。

米勒表示，「中國若對台動武，造成的經濟災難將遠勝1930年全球大蕭條時代」，手機、電腦、汽車、醫療器材、家電等製造都會受到衝擊。

米勒（左）去年3月在台北出席天下雜誌主辦的「半導體世紀對談」活動，與台積電創辦人張忠謀（右）進行對話討論。（中央社檔案照片）

蒲島郁夫：台積電熊本設廠 創當地百年一遇機會

台積電前往日本熊本設廠，為當地帶來龐大就業市場與商機，有「熊本熊之父」美譽的前熊本知事蒲島郁夫盛讚，台積電前往熊本投資，對當地是「百年一遇」的機會，不僅創造職缺、活化熊本產業生態，還可間接促進住宿交通等觀光發展，外溢效應甚至可望達到整個日本九州。

77歲的蒲島郁夫擔任熊本知事長達16年，他今年4月卸任退休，交棒給曾任他副手的木村敬。蒲島郁夫最膾炙人口的話題，是設計廣受歡迎的「熊本熊」吉祥物，今年2月台積電在熊本設立的第一個工廠開幕，可說是蒲島郁夫留給熊本的另一個重大政績。

蒲島郁夫表示，台積電選在熊本設廠，一方面是熊本很早就開始發展半導體產業聚落，且熊本附近有半導體發展所需的優質水源，以及很優秀的工業大學，可提供半導體人才，因此台積電在蓋了第一個熊本廠後，很快就宣布將在當地蓋第二座工廠。

蒲島郁夫擁有哈佛大學政治學博士，是東京大學名譽教授。他透露，1980年代時，他曾以政治學者身分來台考察，那時民進黨才剛成立，規模很小、只有幾個人在工作，但他已感覺「台灣正在發展民主」，他當時把訪台經驗寫成文章發表，希望台灣在民主化之路可以繼續加油。

蒲島郁夫認為，從威權轉型到民主過程很不容易，台灣從很艱難的時代，到現在享有民主和平，相當難能可貴，蔡總統這8年來將外交處理得非常平順，深獲各界肯定，新總統賴清德擔任台南市長時，他就已關注賴的發展，他也希望未來有機會當面向賴清德表達祝賀。

蒲島郁夫。（共同社）

謝金河：蔡總統扭轉台灣產經肅殺局面 四政績最有感

蔡總統2016年就任，財經專家謝金河形容，當時台灣經濟局面可說是相當「肅殺」，出口連續衰退，還有地方政府發不出薪水，蔡總統做的第一項重要財經政績，是扭轉台商大規模投資中國的常態，落實台商回台三大方案，這是「帶動製造業在台灣生根」的基礎。

謝金河認為，蔡總統第二項重大政績是推動綠能產業轉型，當初蔡總統推動離岸風電時，很多人不看好，認為把錢丟到海裡。

謝金河表示，蔡總統第三項重要政績是促成台灣軍工業崛起，包括推動國艦與國機國造，過去台灣要編預算到外國採購的東西，現在台灣能夠自行製造，這是以前從來沒有的。

潛艦國造「海鯤號」去年9月在高雄台船海昌廠區舉行下水暨命名典禮。（中央社檔案照片）

關於最後一項重要政績，謝金河說，蔡總統最後也最重要的產業政績，是讓台灣成為世界半導體製造核心基地，有人質疑台灣不能靠台積電「一個人的武林」，但多虧台積電，台灣國際能見度才被拉到最高點，台灣有一家這樣世界級的公司，對台灣競爭力有很大幫助。

謝金河說，「相對地，如果沒有蔡總統，台積電也不可能有今天。」半導體設廠關鍵是水電供應，蔡政府歷任經濟部長排除萬難，讓台積電從未碰到缺水、缺電挑戰，並協助解決環評問題；台積電日本廠設置進度比美國超前許多，也是因為日本政府日夜動工，積極處理許多狀況。

謝金河認為，蔡總統為台灣產業界留下的政績讓人民很有感，台灣未來競爭力是積極發展AI，打造「護國群山」，持續推進綠能產業發展。

謝金河另提醒，傳統產業應該審思轉型，到中國找高幹喝酒簽約的模式已行不通，傳產在新的國際競爭環境中要找到自己定位，不要在量產漩渦中殺紅眼，把價格殺垮了。

談到蔡政府8年有哪些未竟之業，謝金河認為，台灣政府未來對於資安立場應更明確，對於網路詐騙，或中國藉由短影音平台「抖音」從事認知戰，他希望賴清德上任後能有更強硬的表態。（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1130513