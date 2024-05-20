台股震盪壓回近百點 權值股盤下整理

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（中央社記者何秀玲台北20日電）台股早盤呈現保守觀望，指數在平盤上下震盪，在520就職演說前指數一度拉升至21315點；不過隨後賣壓出籠，指數急跌近百點。今天權值股台積電、鴻海等處於平盤下整理，航太軍工概念股、機器人概念股走強，觀光股震盪。

今天開盤漲19.91點，至11時43分，台股加權指數急跌下跌85點，指數為21173點，成交值新台幣2968億元。

權值股與AI概念股幾乎一片綠油油，台積電盤中跌幅擴大至下跌12元為823元；鴻海盤中下跌4元，最低來到166元；聯發科相對強勢，盤中上揚30元，來到1195元。

AI概念股僅技嘉走揚，其他與散熱族群陷入整理。航太軍工概念股神基、合勤控、東明-KY，以及航運股長榮、中航、台航和亞航相對走揚。

盤中表現亮眼還有機器人概念股，所羅門最高股價來到144.5元、漲幅達9.4%。觀光股中，雄獅盤中最高來到179元；國賓盤中高點來到74.8元。

另外，芝加哥商品交易所銅期貨價格創高，金居、台光電、聯茂和台燿、第一銅受惠。

資深分析師簡伯儀表示，目前股價位階高，盤勢維持高檔格局沒變，目前仍要觀察賴總統演說帶來的後續影響。

他表示，未來輝達財報將左右台股投資情緒，6月台北國際電腦展（Computex）、蘋果全球開發者大會等題材將發酵，AI議題仍是焦點。

他認為，台股維持正向走勢不變，盤勢上仍維持偏向正向解讀。（編輯：張良知）1130520