張育成守備與隊友相撞傷退 21日MRI檢查

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）旅美坦帕灣光芒隊（Tampa Bay Rays）好手張育成傷癒歸隊打10場比賽，今天在美國職業棒球小聯盟（MiLB）3A出賽，又於守備時與隊友碰撞傷退，預計明天核磁共振（MRI）檢查。

光芒3A交手芝加哥白襪隊3A，張育成先發打5棒、守游擊，2局上吞下三振，5局上敲出左外野方向飛球出局。

6局下張育成守備時，白襪1人出局後先敲出二壘打，華爾希（Jared Walsh）敲出左外野方向高飛球，張育成與左外野手西蒙（Ronny Simon）同時往球的方向移動想接球卻撞在一起，當下都倒在地上，張育成隨後被換下場、退場時露出痛苦表情。

張育成賽後透過社群網站Instagram（IG）表示，預計明天MRI檢查。

張育成這場比賽2打數1K、沒安打，光芒終場以0比8吞敗。

張育成今年開季傷勢狀況多，美職大聯盟（MLB）春訓熱身賽時左側斜肌拉傷脫離戰線，4月底開始在MiLB 3A出賽，台灣時間2日比賽觸身球保送傷退，8日重回賽場，傷癒歸隊後第10場比賽又受傷。

張育成本季3A出賽14場，總計41打數敲出12支安打，包括2發全壘打，打擊率2成93。（編輯：李明宗）1130520